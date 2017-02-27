Додано: Чет 22 кві, 2021 16:42

Мысли вслух.

Как-то пропали длинные тренды.

Ну как длинные... Ну хотя бы, чтобы дней 3-5 падало, потом росло.

Раньше можно было к примеру купить в начале движения вверх и через несколько дней продать дороже. Или продать вначале движения вниз, и потом купить дешевле.

А сейчас за один день туда и обратно сгонять успевают.

И, если ты в начале роста купил на 5 коп ниже межбанка, это не значит, что ты сможешь продать дороже при спреде минимум 10 коп в банках и обменках.