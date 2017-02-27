kluychkooleg написав:Слил по 28,02 в Укрсибе купленное вчера по 28,03 в Укргазе. Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются. Еще хорошо отскочил. Разводят нашего брата, как хотят (котят). Вот это рухнули после обеда, так рухнули.
Вы что "начинающий" ? Просто так много пишете, как эксперт. Ещё удивил вопрос связи форекса с межбанком. Купил в одном банке, продал в другой. Если бы даже продали на 15 копеек дороже чем купили, банк Вам не мог продать сумму, 15-20 копеек с которой, стоили бы свеч. Но лучше уж так, чем оффтоп. И ещё раз, это не со зла.
У меня есть постоянный и стабильный основной доход. Для меня вот эта игра онлайн - это просто азартная игра.
Мысли вслух. Как-то пропали длинные тренды. Ну как длинные... Ну хотя бы, чтобы дней 3-5 падало, потом росло. Раньше можно было к примеру купить в начале движения вверх и через несколько дней продать дороже. Или продать вначале движения вниз, и потом купить дешевле. А сейчас за один день туда и обратно сгонять успевают. И, если ты в начале роста купил на 5 коп ниже межбанка, это не значит, что ты сможешь продать дороже при спреде минимум 10 коп в банках и обменках.
Тем временем: итоги аукциона и погашения ОВГЗ (в гривневой части)
Изменение баланса у категорий участников после аукциона ОВГЗ во вторник по состоянию на сегодня выглядят следующим образом (млрд грн):
НБУ - 1.10 Банки + 3.67 Юр. Лица + 1.22 Физ. Лица + 0.05 Нерезиденты - 0.42 Терр. Общины 0 Всего + 3.43 (hostingkartinok.com сегодня взял выходной , так что привожу в простом текстовом виде)
С учетом объема удовлетворенных заявок по номинальной стоимости в гривне на 4.53 млрд и погашения 1.10 млрд, баланс полностью сходится. Общая сумма ОВГЗ в обороте составляет 1007 млрд - почти в точности как 14 января. В этом году госдолг в виде ОВГЗ растет слабо.
Исходя из погашенных выпусков, доля нерезидентов в этом погашении равнялась нулю (погашены были облигации 2014 года на балансе самого НБУ), так что очередное снижение объема ОВГЗ в собственности нерезидентов с погашениями не связано. Для справки - выход нерезидентов по дням (млн грн):