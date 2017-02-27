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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7638763976407641>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 130
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
62
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:59

  sergikkc007 написав:обідно...- вчора повівся на загон та прикупив трішки доларів по 28,05 :cry:


Пусть это будет самым большим огорчением в этом году.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:15

  Realist написав:Так, через низьку базу порівняння оптимізм влади найближчим часом попре ого-го. Будуть хвалитись. Подивіться, ми здобули! І ніхто не буде вникати в деталі.


Та да. А по "фантастическим" результатам 2-го квартала бахвальство вообще будет запредельным :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:25

  Realist написав:Пишу на випередження.
Після такого стрімкого здорожчення гривні завтра буде корекція. Будете знову про ракету писати?

лишь бы эта коррекция вниз не ушла :lol:
ведь может сегодняшний результат--это коррекция стремительного роста вчера :lol:
от я уже запуталсё
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Юг до осени
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:29

  Investor_K написав:Юг до осени

такого не бывает. ветер многовекторный :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:32

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:Слил по 28,02 в Укрсибе купленное вчера по 28,03 в Укргазе.
Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются.
Еще хорошо отскочил.
Разводят нашего брата, как хотят (котят).
Вот это рухнули после обеда, так рухнули.

Вы что "начинающий" ? Просто так много пишете, как эксперт. Ещё удивил вопрос связи форекса с межбанком. Купил в одном банке, продал в другой. Если бы даже продали на 15 копеек дороже чем купили, банк Вам не мог продать сумму, 15-20 копеек с которой, стоили бы свеч.
Но лучше уж так, чем оффтоп. И ещё раз, это не со зла.


У меня есть постоянный и стабильный основной доход.
Для меня вот эта игра онлайн - это просто азартная игра.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:34

  sergikkc007 написав:обідно...- вчора повівся на загон та прикупив трішки доларів по 28,05 :cry:


А я сразу ответил, что завтра можете пожалеть :) Сам такой, но я в результате копейку на каждом долларе потерял - статистическая погрешность.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:41

  Captain Obvious написав:
  холява написав:
  Captain Obvious написав:
А разве у тех людей сегодня день открытых дверей в сумасшедшем доме?


Здравствуйте .
Во первых , в психоневрологическом диспансере ,во вторых, таких дней не бывает .
В третьих ,... даже Уважаемый Сибарит написал 28.0576 против вчерашних 28.0096.


Пока ё.рашка не мнет гусеницами украинскую землю дальше границ донбаса гривне до конца лета ничего не угрожает.


Впрочем, Капитан писал.
Цэ було ожiдаемо.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:42

Мысли вслух.
Как-то пропали длинные тренды.
Ну как длинные... Ну хотя бы, чтобы дней 3-5 падало, потом росло.
Раньше можно было к примеру купить в начале движения вверх и через несколько дней продать дороже. Или продать вначале движения вниз, и потом купить дешевле.
А сейчас за один день туда и обратно сгонять успевают.
И, если ты в начале роста купил на 5 коп ниже межбанка, это не значит, что ты сможешь продать дороже при спреде минимум 10 коп в банках и обменках.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:46

Тем временем: итоги аукциона и погашения ОВГЗ (в гривневой части)

Изменение баланса у категорий участников после аукциона ОВГЗ во вторник по состоянию на сегодня выглядят следующим образом (млрд грн):

НБУ - 1.10
Банки + 3.67
Юр. Лица + 1.22
Физ. Лица + 0.05
Нерезиденты - 0.42
Терр. Общины 0
Всего + 3.43
(hostingkartinok.com сегодня взял выходной :( , так что привожу в простом текстовом виде)

С учетом объема удовлетворенных заявок по номинальной стоимости в гривне на 4.53 млрд и погашения 1.10 млрд, баланс полностью сходится. Общая сумма ОВГЗ в обороте составляет 1007 млрд - почти в точности как 14 января. В этом году госдолг в виде ОВГЗ растет слабо.

Исходя из погашенных выпусков, доля нерезидентов в этом погашении равнялась нулю (погашены были облигации 2014 года на балансе самого НБУ), так что очередное снижение объема ОВГЗ в собственности нерезидентов с погашениями не связано. Для справки - выход нерезидентов по дням (млн грн):

Апр 01 -182
Апр 02 -497
Апр 06 -880
Апр 07 -1093
Апр 08 -379
Апр 09 -352
Апр 12 -733
Апр 13 -732
Апр 14 -705
Апр 15 -350
Апр 16 -325
Апр 19 -41
Апр 20 7
Апр 21 -421
Всего: -6683

Во вчерашнем росте курса есть и их скромная доля.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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