Додано: Чет 22 кві, 2021 17:02

s0v7a написав: В пятому і четвертому абзацах виделив те, де Ви протиречите собі самому то "Эти деньги не зависнут надолго", та супротив "учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении". І що то за якийсь особливий "характер волны обналичивания"?

В пятому і четвертому абзацах виделив те, де Ви протиречите собі самому то "Эти деньги не зависнут надолго", та супротив "учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении". І що то за якийсь особливий "характер волны обналичивания"?

Сибарит написав: В последнее время действительно есть большой переток в наличку связанный, по всей видимости, с информационным фоном, однако нельзя непосредственно связать его с расходами казначейства. И уж тем более нельзя его связать с поступлением из НБУ в казначейство, которое произошло после основной волны обналички. В последнее время действительно есть большой переток в наличку связанный, по всей видимости, с информационным фоном, однако нельзя непосредственно связать его с расходами казначейства. И уж тем более нельзя его связать с поступлением из НБУ в казначейство, которое произошло после основной волны обналички.

Это выглядит противоречиво, если исходить из тезиса, что вливание НБУ ушло в экономику.В том абзаце, который Вы вырезали из цитаты, я попытался парой аргументов опровергнуть этот тезис:Если учесть хотя бы последовательность событий, противоречие исчезнет. Сначала ликвидность ушла в наличные, а потом НБУ восполнил потери ликвидности.Что же касается влияния на пенсии, тут тоже не все так однозначно. Функцию накопления деньги утратили очень давно, не позднее массового отказа от золотого стандарта и перехода к инфляционной модели экономики. Это процесс мирового масштаба, вряд ли нам по силам ему противостоять. Накопительные пенсии не реализуются путем накопления денег. На поступающие средства приобретаются активы, которые на момент приобретения считаются низкорисковыми и способными компенсировать своей доходностью инфляцию. Пенсионные фонды, по сути, являются трастовыми фондами с ограниченной степенью риска. Результат пенсионных накоплений, увы, тоже бывает очень разным.Необходимость всю жизнь работать для подавляющего большинства людей неизбежна, а обеспеченность в старости больше зависит от состояния экономики, чем от способности накапливать. Если не искать баланс между монетарно-популистскими задачами и развитием экономики, это только усугубит злыдни.Предложить источник с формулой, по которой можно посчитать ставку, увы, не могу. Этого не знает точно никто. Всегда есть разные взгляды, а ситуации, в которых приходится принимать решения всегда новые.