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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7638763976407641

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 130
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
62
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:49

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:Слил по 28,02 в Укрсибе купленное вчера по 28,03 в Укргазе.
Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются.
Еще хорошо отскочил.
Разводят нашего брата, как хотят (котят).
Вот это рухнули после обеда, так рухнули.

Вы что "начинающий" ? Просто так много пишете, как эксперт. Ещё удивил вопрос связи форекса с межбанком. Купил в одном банке, продал в другой. Если бы даже продали на 15 копеек дороже чем купили, банк Вам не мог продать сумму, 15-20 копеек с которой, стоили бы свеч.
Но лучше уж так, чем оффтоп. И ещё раз, это не со зла.


Кстати, про форекс это было не всерьез. Просто для того, чтобы зацепить и кто-то ответил, что за котировки рисуются еще два часа после закрытия Межбанка. Но так никто и не ответил.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:56

  Realist написав:
  p_vovk74 написав:Як на мене, то очевидно, що причина росту гривні після обіду в інформації від Шойгу щодо намірів про відведення рашистських військ від кордону України.
Звичайно, москалям вірити - себе надурити, то ж треба трохи зачекати доки слова підтвердяться реальними діями.
Чи я щось не помітив?

Кілька зустрічних запитань.
Якщо вас попросити прокоментувати вчорашнє здешевлення гривні, що скажете?
Якщо завтра знову підемо вгору, ваша думка зміниться?
Оь це можете прокоментувати? Бо я ні. Не маю інформації. Виключно припущення та фантазії.

Вчора гривня стрімко дешевшала на панічних очікуваннях.
Якщо завтра підемо вгору - на яких новинах? Рух без інформаційного фону майже неможливий, бо валюта рухається або на очікуваннях подій, або по факту подій. Якщо завтра пуйло отримає дозвіл на використання армії за кордоном, то очікую знову паніку і зростання валюти (минулого разу це сталось саме перед окупацією Криму). Але якщо цього не відбудеться і війська РФ розїдуться по гарнізонам, то повернемось до стандартного коридору.
Інформації навколо нас достатньо. Навіть забагато. І дезинформації також. Тому правильне інтерпретування інформаційного потоку надзвичайно важливе і дане не всім. Меня не дане, тому я роблю висновки вже постфактум і не намагаюсь передбачати події. Лише ті, що логічні і послідовні.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:02

  s0v7a написав:В пятому і четвертому абзацах виделив те, де Ви протиречите собі самому то "Эти деньги не зависнут надолго", та супротив "учитывая характер волны обналичивания, скорее всего пойдет в заначки, т.е. временно не будет участвовать в обращении". І що то за якийсь особливий "характер волны обналичивания"?

Это выглядит противоречиво, если исходить из тезиса, что вливание НБУ ушло в экономику.
В том абзаце, который Вы вырезали из цитаты, я попытался парой аргументов опровергнуть этот тезис:
  Сибарит написав:В последнее время действительно есть большой переток в наличку связанный, по всей видимости, с информационным фоном, однако нельзя непосредственно связать его с расходами казначейства. И уж тем более нельзя его связать с поступлением из НБУ в казначейство, которое произошло после основной волны обналички.

Если учесть хотя бы последовательность событий, противоречие исчезнет. Сначала ликвидность ушла в наличные, а потом НБУ восполнил потери ликвидности.

Что же касается влияния на пенсии, тут тоже не все так однозначно. Функцию накопления деньги утратили очень давно, не позднее массового отказа от золотого стандарта и перехода к инфляционной модели экономики. Это процесс мирового масштаба, вряд ли нам по силам ему противостоять. Накопительные пенсии не реализуются путем накопления денег. На поступающие средства приобретаются активы, которые на момент приобретения считаются низкорисковыми и способными компенсировать своей доходностью инфляцию. Пенсионные фонды, по сути, являются трастовыми фондами с ограниченной степенью риска. Результат пенсионных накоплений, увы, тоже бывает очень разным.
Необходимость всю жизнь работать для подавляющего большинства людей неизбежна, а обеспеченность в старости больше зависит от состояния экономики, чем от способности накапливать. Если не искать баланс между монетарно-популистскими задачами и развитием экономики, это только усугубит злыдни.

Предложить источник с формулой, по которой можно посчитать ставку, увы, не могу. Этого не знает точно никто. Всегда есть разные взгляды, а ситуации, в которых приходится принимать решения всегда новые.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:06

  kluychkooleg написав:
  Игорь написав:Вы что "начинающий" ? Просто так много пишете, как эксперт. Ещё удивил вопрос связи форекса с межбанком. Купил в одном банке, продал в другой. Если бы даже продали на 15 копеек дороже чем купили, банк Вам не мог продать сумму, 15-20 копеек с которой, стоили бы свеч.
Но лучше уж так, чем оффтоп. И ещё раз, это не со зла.


У меня есть постоянный и стабильный основной доход.
Для меня вот эта игра онлайн - это просто азартная игра.

В противном случае до таксы в 700 грн./день пришлось бы не одну пару кед стереть. :wink:
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:12

Не всё так однозначно.

Курс рубля, а чуть позже и гривны, прекратили укрепление после публикации на сайте МО РФ https://function.mil.ru/news_page/count ... 389@egNews "нюанса", что объявлено о возвращении лишь военых, а технику приказано сосредоточить вблизи границы с Украиной на полигоне Погоново в Воронежской области, которую планируют снова развернуть с началом "учений Запад–2021".
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:22

Межбанк: день закончился полной «победой» нацвалюты

Четверг смог порадовать всех поклонников гривны. Начавшееся вчера противостояние по курсу доллара с активным ростом котировок в течение сессии среды – сегодня закончилось полной “победой” нацвалюты. За день курс доллара существенно просел сразу на 18 копеек – с утренних 28,09/28,11 до 27,91/27,93 гривен, а евро подешевел на 25 копеек – с 33,82/33,84 до 33,57/33,59 гривен.

НБУ на рынок не выходил. Более того – был явно не против такого развития событий в части укрепления позиций гривны на межбанке и не вышел на рынок с выкупом ситуативного излишка предложения доллара сразу после обеда.

Если в начале торговой сессии спекулянты еще пробовали сыграть “на повышение”, то уже после обеда предложение явно превышало спрос и курс быстро пошел вниз. Активная фаза валютных ралли с нагнетанием спроса в среду и затем почти его полным отсутствием в четверг – завершилась. В итоге, на вчерашних “страхах” покупателей в основном заработали спекулянты и крупные продавцы, а оплатили весь этот “курсовой банкет” длиною в два дня – наиболее “пугливые” из покупателей.

Ход торгов:

Стартовав с явно высокого уровня котировок 28,09/28,11 гривен, к 11:00 доллар начал проседать за счет достаточно активного роста предложения на фоне очень осторожного спроса на валюту. Покупатели явно не спешили. И оказались правы. Уже сразу после 11 часов стало понятно, что ажиотажа по покупке валюты нет и уровень 28,06/28,08 устраивает почти всех покупателей и продавцов. В пределах узкого коридора 28,06-28,07/28,08-28,09 гривен за доллар курс продержался до конца обеда.

После 14 часов реальных покупателей становилось все меньше и запоздавшие продавцы были вынуждены уже соглашаться на всё более низкие уровни котировок. В итоге – 28,03/28,05 к 15 часам и затем – резкое проседание до 27,92/27,94 гривен к 16:00 с окончательным завершением сессии на отметке 27,91/27,93 гривны за доллар.

Главные события 22 апреля на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,09/28,11 гривен просел сразу на 18 копеек до 27,91/27,93 гривен, а евро подешевел на 25 копеек – с 33,82/33,84 гривен до 33,57/33,59 к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0683 гривен, а официальный курс на 23 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0642 гривен за доллар.

Зображення
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Державний та гарантований державою борг України
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются.
  vitaliian написав:курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:46

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Задолбало наблюдать, как задирают курс вверх и тут же сливаются.
  vitaliian написав:курсом рулит небольшая кучка нерезов, без них идеальный штиль и баланс. Сливаемся по 28+ и на след.неделе откупаемся по 27,90

Так и на пенсию можно насоюирать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:51

  Investor_K написав:Так и на пенсию можно насоюирать

Да, на пенсию руководству Нацбанка.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне
vitaliian
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