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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7639764076417642

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 130
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
62
28.00-28.50
21%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:47

  vitaliian написав:
  Striker написав:Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне

кажуть, що там ноги ломають
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:52

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Striker написав:Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне

кажуть, що там ноги ломають

і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км :D
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:05

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