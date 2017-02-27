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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 18:47
vitaliian написав: Striker написав:
Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне
кажуть, що там ноги ломають
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:52
flyman написав: vitaliian написав: Striker написав:
Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне
кажуть, що там ноги ломають
і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:05
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:08
stas_rst написав: flyman написав: vitaliian написав:
на безбедную жизнь в Лондоне
кажуть, що там ноги ломають
і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км
это позор нашей страны...
кто-то еще этим гордится...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:42
Libo
Спасибо за отличную идею по NYSE:TRQ Turquoise Hill Resources +300% (средняя покупки 4,30)
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:22
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