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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 18:47
vitaliian написав: Striker написав:
Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне
кажуть, що там ноги ломають
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flyman
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:52
flyman написав: vitaliian написав: Striker написав:
Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне
кажуть, що там ноги ломають
і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км
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stas_rst
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:05
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UA
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:08
stas_rst написав: flyman написав: vitaliian написав:
на безбедную жизнь в Лондоне
кажуть, що там ноги ломають
і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км
это позор нашей страны...
кто-то еще этим гордится...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:42
Libo
Спасибо за отличную идею по NYSE:TRQ Turquoise Hill Resources +300% (средняя покупки 4,30)
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:01
sergikkc007 написав:
обідно...- вчора повівся на загон та прикупив трішки доларів по 28,05
Друже, не переймайся, 28.05 чи 27.90 - це зовсім не ті цифри, щоб через них переймтись.
Імхо, шансів побачити в цьому році 29-33 набагато більше, ніж 26-27.
зі. Я якщо влітаю, то роблю крайнім чи баристу чи тур.агента, які зі мною "смокчуть" тоді чупа-чупс
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change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:04
Realist написав:
Не подумайте, що прискіпуюсь. Просто останні тижні тут 70-80% повідомлень подібного типу. Одне ІМХО. Якщо тренд співпадає із ІМХО, то всі стають гуру. А якщо ні, то пропадають.Чомусь не чути change_pm
якого я вчора просив не нагнітати
change_pm написав:
Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?
зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))
Ясно, шо не чути, людині може треба і час на себе витратити )))
Ну, по перше, бай зе діп, а по-друге, ще й пошопитись.
В любому випадку, імхо, шансів побачити в цьому році 29-33 набагато більше, ніж 26-27.
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change_pm
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Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ
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