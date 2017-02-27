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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7639764076417642

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 132
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
63
28.00-28.50
20%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:47

  vitaliian написав:
  Striker написав:Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне

кажуть, що там ноги ломають
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:52

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Striker написав:Да, на пенсию руководству Нацбанка.
на безбедную жизнь в Лондоне

кажуть, що там ноги ломають

і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км :D
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:05

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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:08

  stas_rst написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:на безбедную жизнь в Лондоне

кажуть, що там ноги ломають

і бувають приступи мегапотужного пірокінезу, від якого будинки горять за тисячі км :D

это позор нашей страны...
кто-то еще этим гордится...
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:42

Libo
Спасибо за отличную идею по NYSE:TRQ Turquoise Hill Resources +300% (средняя покупки 4,30)
Alfisti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:01

  sergikkc007 написав:обідно...- вчора повівся на загон та прикупив трішки доларів по 28,05 :cry:

Друже, не переймайся, 28.05 чи 27.90 - це зовсім не ті цифри, щоб через них переймтись.

Імхо, шансів побачити в цьому році 29-33 набагато більше, ніж 26-27.

зі. Я якщо влітаю, то роблю крайнім чи баристу чи тур.агента, які зі мною "смокчуть" тоді чупа-чупс :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:04

  Realist написав:Не подумайте, що прискіпуюсь. Просто останні тижні тут 70-80% повідомлень подібного типу. Одне ІМХО. Якщо тренд співпадає із ІМХО, то всі стають гуру. А якщо ні, то пропадають.
Чомусь не чути change_pm якого я вчора просив не нагнітати
  change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже?
зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))

Ясно, шо не чути, людині може треба і час на себе витратити )))

Ну, по перше, бай зе діп, а по-друге, ще й пошопитись.

В любому випадку, імхо, шансів побачити в цьому році 29-33 набагато більше, ніж 26-27.
change_pm
 
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  #<1 ... 7639764076417642
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