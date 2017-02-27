Realist написав:Не подумайте, що прискіпуюсь. Просто останні тижні тут 70-80% повідомлень подібного типу. Одне ІМХО. Якщо тренд співпадає із ІМХО, то всі стають гуру. А якщо ні, то пропадають. Чомусь не чути change_pm якого я вчора просив не нагнітати
change_pm написав:Чьо там гривас, 28.25 сьогодні покаже? зі. а то там вчора переймались, що когось по 28.15 втарили )))
Ясно, шо не чути, людині може треба і час на себе витратити )))
Ну, по перше, бай зе діп, а по-друге, ще й пошопитись.
В любому випадку, імхо, шансів побачити в цьому році 29-33 набагато більше, ніж 26-27.
Тем временем: исход нерезидентов из ОВГЗ продолжается
После двухдневного перерыва нерезиденты продолжили распродажи гривневых ОВГЗ. Вчера (отображается в статистике НБУ сегодня) распродали бумаг на 447 млн, позавчера - на 421. Всего с рачала месяца (и с начала исхода) портфель нерезидентов "похудел" на 7.13 млрд грн. Весьма вероятно, что вся эта сумма (а в эквиваленте это более четверти млрд долларов) вылилась на МБ, поддерживая, наряду с новостями, курс доллара.
Надо отметить, что движение последних двух дней никак не связано с погашениями ОВГЗ в эту среду (рзультаты аукциона и погашения см. здесь): погашались бумаги 2014 года, которые находились на балансе самого НБУ, то есть, погашений в пользу нерезидентов не было; изменение их баланса - результат их собственных решений.