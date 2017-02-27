Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:24

Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации.

И нерезы выскакивают, а оно не растёть.

Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале.

Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠.

Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.

Обороты падают, постоянные расходы растут.

Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.

А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸