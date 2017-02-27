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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7641764276437644>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 133
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
20%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.04.2021........................27,8965
Гривна укрепилась на 17 копеек.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе очень спокойно и размеренно двинулись вверх. К 12 успели подняться на 3 копейки.
В мире доллар вечером пытался порасти, но потом развернулся и всю ночь и все утро падал. Сейчас индекс доллара на уровне вчерашнего минимума.
Справочный курс встретили котировками 27.9000 - 27.9200, что на 3 копейки выше очень низкого открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Поступала ликвидность из казначейства и с сертификатов, а утекала в наличные. Все объемы до миллиарда.

В среду объем МБ вырос с 307.4 до 443.6 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились, спрос превышал предложение. В целом, последнее время валютный рынок выглядит вялым.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации.
И нерезы выскакивают, а оно не растёть.
Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале.
Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠.
Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:33

  somilitark написав:Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸

Тем, кто останавливает бизнес-деятельность и надо куда-то выведенные из оборота деньги надежно сохранить до лучших времен...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сегодня нерезы опять перестали сливать ОВГЗ
и даже ставки СНИЗИЛИ!!!
так что кто успел затариться - тот в дамках
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:49

  Grey001 написав:
  somilitark написав:Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸

Тем, кто останавливает бизнес-деятельность и надо куда-то выведенные из оборота деньги надежно сохранить до лучших времен...

Л- логика от Ватсона.
А чего закрылись?
Убыточны.
Сохранить убытки это как?
Стулья, столы и пару ноутов сдать за 20% от стоимости в ломбард?
Гениально🤭.
Склоняюсь к мысли, что перманентный обвализм это неизлечимая болезнь.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

капец скучный валютный рынок сегодня. ничё, ракета на 28+ есчё полетит :lol: :lol: :lol:
а ваще считаю 29+- за доллар на сейчас оптимальной ценой, но точно не 27 и не 33
Востаннє редагувалось clash в П'ят 23 кві, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:00

  somilitark написав:..
Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠..

товарный импорт, страна: март 2019 - 7,232 млрд долл; март 2020 - 4,912 млрд; март 2021 - 6,421 млрд.
Это включая всякие углеводороды и прочую хрень - мне лень в базе фильтровать. Могу сказать в натуральных единицах.
По своим реалиям, скажу, что все (полимеры, пластмассы, дерево, металл) сильно подорожало, хуже того - купить сложно. Дефицит в мире. То есть физически везут мало, но покупают дорого. Как-то так
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:12

Ничего нового, но в хорошей визуализации от НБУ из вчерашнего инфляционного отчета

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта

Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©

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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:19

  Успіх написав:
  somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта

Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©

Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©

потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
vitaliian
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