Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.04.2021........................27,8965 Гривна укрепилась на 17 копеек. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе очень спокойно и размеренно двинулись вверх. К 12 успели подняться на 3 копейки. В мире доллар вечером пытался порасти, но потом развернулся и всю ночь и все утро падал. Сейчас индекс доллара на уровне вчерашнего минимума. Справочный курс встретили котировками 27.9000 - 27.9200, что на 3 копейки выше очень низкого открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Поступала ликвидность из казначейства и с сертификатов, а утекала в наличные. Все объемы до миллиарда.
В среду объем МБ вырос с 307.4 до 443.6 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились, спрос превышал предложение. В целом, последнее время валютный рынок выглядит вялым.
Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации. И нерезы выскакивают, а оно не растёть. Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале. Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠. Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
somilitark написав:Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
Тем, кто останавливает бизнес-деятельность и надо куда-то выведенные из оборота деньги надежно сохранить до лучших времен...
Л- логика от Ватсона. А чего закрылись? Убыточны. Сохранить убытки это как? Стулья, столы и пару ноутов сдать за 20% от стоимости в ломбард? Гениально🤭. Склоняюсь к мысли, что перманентный обвализм это неизлечимая болезнь.
somilitark написав:.. Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠..
товарный импорт, страна: март 2019 - 7,232 млрд долл; март 2020 - 4,912 млрд; март 2021 - 6,421 млрд. Это включая всякие углеводороды и прочую хрень - мне лень в базе фильтровать. Могу сказать в натуральных единицах. По своим реалиям, скажу, что все (полимеры, пластмассы, дерево, металл) сильно подорожало, хуже того - купить сложно. Дефицит в мире. То есть физически везут мало, но покупают дорого. Как-то так
somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта
somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта