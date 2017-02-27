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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7641764276437644

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 133
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
20%
27
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:21

Успіх успех--это что? своими словами
ожидаемая печаль--это ведь успех, не так ли?
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:28

  somilitark написав:
  Grey001 написав:
  somilitark написав:Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸

Тем, кто останавливает бизнес-деятельность и надо куда-то выведенные из оборота деньги надежно сохранить до лучших времен...

Л- логика от Ватсона.
А чего закрылись?
Убыточны.
Сохранить убытки это как?
Стулья, столы и пару ноутов сдать за 20% от стоимости в ломбард?
Гениально🤭.
Склоняюсь к мысли, что перманентный обвализм это неизлечимая болезнь.

Я не про сохранение убытков, а про сохранение оборотки. Бизнес перестал (или есть серьезные подозрения, что перестанет). Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.

"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:46

vitaliian
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.

не уверен что всё обстоит так. некая перетасовка присутствует. но не так как вы пишете
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:52

  Успіх написав:
  somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта

Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©

Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©

а чьо, не палучив іпматєку па5?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового

Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки? :mrgreen:
Успіх
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