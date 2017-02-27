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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:21
Успіх успех--это что? своими словами
ожидаемая печаль--это ведь успех, не так ли?
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clash
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:28
somilitark написав: Grey001 написав: somilitark написав:
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
Тем, кто останавливает бизнес-деятельность и надо куда-то выведенные из оборота деньги надежно сохранить до лучших времен...
Л- логика от Ватсона.
А чего закрылись?
Убыточны.
Сохранить убытки это как?
Стулья, столы и пару ноутов сдать за 20% от стоимости в ломбард?
Гениально🤭.
Склоняюсь к мысли, что перманентный обвализм это неизлечимая болезнь.
Я не про сохранение убытков, а про сохранение оборотки. Бизнес перестал (или есть серьезные подозрения, что перестанет). Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.
"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)
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Grey001
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:46
vitaliian
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
не уверен что всё обстоит так. некая перетасовка присутствует. но не так как вы пишете
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clash
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:52
Успіх написав: somilitark написав:
Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта
Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©
Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©
а чьо, не палучив іпматєку па5?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:56
vitaliian написав:
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину
. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового
Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки?
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Чет 22 кві, 2021 11:44
ЛОБ
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