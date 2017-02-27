Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:04

Grey001 написав: Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.



"Если Вы понимаете, о чем я..." (с) Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить."Если Вы понимаете, о чем я..." (с)

А что у кого-то есть собственные склады?На которых товар за свои куплен? А не взят в кредит или под реализацию?Вы точно не вчера родились?А какие товарные остатки у парикмахерской?То что уборщица забыла подмести?😆Бизнес это и услуги тоже, не слыхали?Считаю, что 95% случаев сегодняшняя торговля это тоже услуги по сути.Заказал запчасть у интернет магаза, менеджер целый день собирает заказы, потом вечером шурует на центральный общий склад, а уже потом сам отсылает в ближайшем отделении почты. Иногда в ночном отделении.Какие тут остатки? Личный автомобиль манагера? Или ноутбук в съёмном офисе с мобилкой на две симки?Зато не будет у нескольких сотрудников дохода, чтобы не умереть с голоду понесут сотку сдавать на хлебушек. Скорее так, чем поскачут во что-то твёрдое.