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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:21
Успіх успех--это что? своими словами
ожидаемая печаль--это ведь успех, не так ли?
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clash
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:28
somilitark написав: Grey001 написав: somilitark написав:
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
Тем, кто останавливает бизнес-деятельность и надо куда-то выведенные из оборота деньги надежно сохранить до лучших времен...
Л- логика от Ватсона.
А чего закрылись?
Убыточны.
Сохранить убытки это как?
Стулья, столы и пару ноутов сдать за 20% от стоимости в ломбард?
Гениально🤭.
Склоняюсь к мысли, что перманентный обвализм это неизлечимая болезнь.
Я не про сохранение убытков, а про сохранение оборотки. Бизнес перестал (или есть серьезные подозрения, что перестанет). Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.
"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:46
vitaliian
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
не уверен что всё обстоит так. некая перетасовка присутствует. но не так как вы пишете
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clash
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:52
Успіх написав: somilitark написав:
Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта
Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©
Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©
а чьо, не палучив іпматєку па5?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:56
vitaliian написав:
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину
. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового
Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:04
Успіх написав: vitaliian написав:
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину
. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового
Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки?
вы тоже вложились в виртуальщину, бетон это когда есть крыша, стены, двери и бумажка что оно ваше.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:04
Grey001 написав:
Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.
"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)
А что у кого-то есть собственные склады?
На которых товар за свои куплен? А не взят в кредит или под реализацию?
Вы точно не вчера родились?
А какие товарные остатки у парикмахерской?
То что уборщица забыла подмести?😆
Бизнес это и услуги тоже, не слыхали?
Считаю, что 95% случаев сегодняшняя торговля это тоже услуги по сути.
Заказал запчасть у интернет магаза, менеджер целый день собирает заказы, потом вечером шурует на центральный общий склад, а уже потом сам отсылает в ближайшем отделении почты. Иногда в ночном отделении.
Какие тут остатки? Личный автомобиль манагера? Или ноутбук в съёмном офисе с мобилкой на две симки?
Зато не будет у нескольких сотрудников дохода, чтобы не умереть с голоду понесут сотку сдавать на хлебушек. Скорее так, чем поскачут во что-то твёрдое.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:04
Успіх написав: vitaliian написав:
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину
. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового
Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки?
другие не могут ответить ибо не знают как вы считаете.
некоторые сильно заняты и просят подождать
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:07
clash написав:vitaliian
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
не уверен что всё обстоит так. некая перетасовка присутствует. но не так как вы пишете
возьмите цифру роста агрегата м2 и сравните с ростом средней зарплаты. Куда пошли напечатанные деньги? Ближе к осени в каждой обменке будут знать ответ. 28 по ходу это годичное дно. Сезонный укрепляж совпал с девальвацией поэтому остался незаметным.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:10
vitaliian написав:
потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
Биткоин - неудачный пример. Им в большей степени владеют вчерашние голодранцы, нежели собственники крупных капиталов. Фондовый рынок - да, делает богатых еще богаче. Коммодитидис - то же самое, но это уже не совсем виртуальщина
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ЛОБ
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