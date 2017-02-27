vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
Биткоин - неудачный пример. Им в большей степени владеют вчерашние голодранцы, нежели собственники крупных капиталов. Фондовый рынок - да, делает богатых еще богаче. Коммодитидис - то же самое, но это уже не совсем виртуальщина
я обобщил, не имея в виду именно биток (хотя он в лидерах роста). если Коммодитидис приобретались с целью перепродажи (90% сделок) то это тоже виртуальщина, золото и нефть без физической поставки на хлеб не намажешь. Деньги из одних экранов перешли в другие, минуя товарные склады, логистику, зарплаты персонала, аренду, налоги, добавленную стоимость и прочие здоровые атрибуты экономики. На экране денег гуляет много, а в карманах реального сектора (услуг в частности) - ветер.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта
Grey001 написав:Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.
"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)
А что у кого-то есть собственные склады? На которых товар за свои куплен? А не взят в кредит или под реализацию? Вы точно не вчера родились? А какие товарные остатки у парикмахерской? То что уборщица забыла подмести?😆 Бизнес это и услуги тоже, не слыхали? Считаю, что 95% случаев сегодняшняя торговля это тоже услуги по сути. Заказал запчасть у интернет магаза, менеджер целый день собирает заказы, потом вечером шурует на центральный общий склад, а уже потом сам отсылает в ближайшем отделении почты. Иногда в ночном отделении. Какие тут остатки? Личный автомобиль манагера? Или ноутбук в съёмном офисе с мобилкой на две симки? Зато не будет у нескольких сотрудников дохода, чтобы не умереть с голоду понесут сотку сдавать на хлебушек. Скорее так, чем поскачут во что-то твёрдое.
Значит не понимаете...
А откуда товар на центральном общем складе появляется? Как подкустовный выползень - из-под куста? А спрос на валюту - это за счет уборщиц и цирюльников?
Grey001 Не валяйте дурака. Люди лишились работы, не купят импорт, скорее всего уедут в Польшу, привезут валюту, спроса не будет, а предложение растёт. Не будут ездить на железяках, вообще не надо будет никакой склад, ибо машина которая не нужна будет продана или поставлена в гараж до лучших времён, да и ломаться там уже будет нечему, не будет авто или износа. А не слыхали последнюю статистику покупки продажи валюты населением? Там рекорд, сдали на 250 лямов за месяц больше, чем купили, вот так от души вошли во что-то твёрдое, вот разгулялись Будут ещё отрицающие основы экономики? Будут ещё Петросяны от бога смешить народ?