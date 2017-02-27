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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7642764376447645

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
21%
28
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:11

  zРадио написав:
  vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.


Биткоин - неудачный пример. Им в большей степени владеют вчерашние голодранцы, нежели собственники крупных капиталов. Фондовый рынок - да, делает богатых еще богаче. Коммодитидис - то же самое, но это уже не совсем виртуальщина

я обобщил, не имея в виду именно биток (хотя он в лидерах роста). если Коммодитидис приобретались с целью перепродажи (90% сделок) то это тоже виртуальщина, золото и нефть без физической поставки на хлеб не намажешь. Деньги из одних экранов перешли в другие, минуя товарные склады, логистику, зарплаты персонала, аренду, налоги, добавленную стоимость и прочие здоровые атрибуты экономики. На экране денег гуляет много, а в карманах реального сектора (услуг в частности) - ветер.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:26

  flyman написав:
  Успіх написав:
  somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта

Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©

Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©

а чьо, не палучив іпматєку па5?

Та, ні вєліки вже нікому не потрібні....

Всі, кому було треба, вже купили, а у інших капуста ше не виросла (((
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:37

  somilitark написав:
  Grey001 написав:Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.

"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)

А что у кого-то есть собственные склады?
На которых товар за свои куплен? А не взят в кредит или под реализацию?
Вы точно не вчера родились?
А какие товарные остатки у парикмахерской?
То что уборщица забыла подмести?😆
Бизнес это и услуги тоже, не слыхали?
Считаю, что 95% случаев сегодняшняя торговля это тоже услуги по сути.
Заказал запчасть у интернет магаза, менеджер целый день собирает заказы, потом вечером шурует на центральный общий склад, а уже потом сам отсылает в ближайшем отделении почты. Иногда в ночном отделении.
Какие тут остатки? Личный автомобиль манагера? Или ноутбук в съёмном офисе с мобилкой на две симки?
Зато не будет у нескольких сотрудников дохода, чтобы не умереть с голоду понесут сотку сдавать на хлебушек. Скорее так, чем поскачут во что-то твёрдое.


Значит не понимаете... :(

А откуда товар на центральном общем складе появляется? Как подкустовный выползень - из-под куста?
А спрос на валюту - это за счет уборщиц и цирюльников?

Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:49

vitaliian
    На экране денег гуляет много, а в карманах реального сектора (услуг в частности) - ветер.
это лучше третьей мировой
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:53

Grey001
Не валяйте дурака. Люди лишились работы, не купят импорт, скорее всего уедут в Польшу, привезут валюту, спроса не будет, а предложение растёт.
Не будут ездить на железяках, вообще не надо будет никакой склад, ибо машина которая не нужна будет продана или поставлена в гараж до лучших времён, да и ломаться там уже будет нечему, не будет авто или износа.
А не слыхали последнюю статистику покупки продажи валюты населением?
Там рекорд, сдали на 250 лямов за месяц больше, чем купили, вот так от души вошли во что-то твёрдое, вот разгулялись :mrgreen:
Будут ещё отрицающие основы экономики?
Будут ещё Петросяны от бога смешить народ?
somilitark
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  #<1 ... 7642764376447645
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