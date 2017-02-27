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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7643764476457646>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
21%
28
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:11

  zРадио написав:
  vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.


Биткоин - неудачный пример. Им в большей степени владеют вчерашние голодранцы, нежели собственники крупных капиталов. Фондовый рынок - да, делает богатых еще богаче. Коммодитидис - то же самое, но это уже не совсем виртуальщина

я обобщил, не имея в виду именно биток (хотя он в лидерах роста). если Коммодитидис приобретались с целью перепродажи (90% сделок) то это тоже виртуальщина, золото и нефть без физической поставки на хлеб не намажешь. Деньги из одних экранов перешли в другие, минуя товарные склады, логистику, зарплаты персонала, аренду, налоги, добавленную стоимость и прочие здоровые атрибуты экономики. На экране денег гуляет много, а в карманах реального сектора (услуг в частности) - ветер.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:26

  flyman написав:
  Успіх написав:
  somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.
Обороты падают, постоянные расходы растут.
Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.
А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта

Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©

Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©

а чьо, не палучив іпматєку па5?

Та, ні вєліки вже нікому не потрібні....

Всі, кому було треба, вже купили, а у інших капуста ше не виросла (((
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:37

  somilitark написав:
  Grey001 написав:Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.

"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)

А что у кого-то есть собственные склады?
На которых товар за свои куплен? А не взят в кредит или под реализацию?
Вы точно не вчера родились?
А какие товарные остатки у парикмахерской?
То что уборщица забыла подмести?😆
Бизнес это и услуги тоже, не слыхали?
Считаю, что 95% случаев сегодняшняя торговля это тоже услуги по сути.
Заказал запчасть у интернет магаза, менеджер целый день собирает заказы, потом вечером шурует на центральный общий склад, а уже потом сам отсылает в ближайшем отделении почты. Иногда в ночном отделении.
Какие тут остатки? Личный автомобиль манагера? Или ноутбук в съёмном офисе с мобилкой на две симки?
Зато не будет у нескольких сотрудников дохода, чтобы не умереть с голоду понесут сотку сдавать на хлебушек. Скорее так, чем поскачут во что-то твёрдое.


Значит не понимаете... :(

А откуда товар на центральном общем складе появляется? Как подкустовный выползень - из-под куста?
А спрос на валюту - это за счет уборщиц и цирюльников?

Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:49

vitaliian
    На экране денег гуляет много, а в карманах реального сектора (услуг в частности) - ветер.
это лучше третьей мировой
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:53

Grey001
Не валяйте дурака. Люди лишились работы, не купят импорт, скорее всего уедут в Польшу, привезут валюту, спроса не будет, а предложение растёт.
Не будут ездить на железяках, вообще не надо будет никакой склад, ибо машина которая не нужна будет продана или поставлена в гараж до лучших времён, да и ломаться там уже будет нечему, не будет авто или износа.
А не слыхали последнюю статистику покупки продажи валюты населением?
Там рекорд, сдали на 250 лямов за месяц больше, чем купили, вот так от души вошли во что-то твёрдое, вот разгулялись :mrgreen:
Будут ещё отрицающие основы экономики?
Будут ещё Петросяны от бога смешить народ?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:41

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового

Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки? :mrgreen:

вы тоже вложились в виртуальщину, бетон это когда есть крыша, стены, двери и бумажка что оно ваше.

+ вода, електрика і центральна каналізація
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:52

Все буде добре!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового

Краще вже в бетон, а не в віртуальщину!
Чомусь, я у віртуальщину вклав 1%, а в бетон 85%!
Невже, інші зробили навпаки? :mrgreen:

вы тоже вложились в виртуальщину, бетон это когда есть крыша, стены, двери и бумажка что оно ваше.

Так вже стіни - є!
Та й дах/стеля від сусіда - вже теж є!
Кольоровий папір з підписами і печатками нотаріуса про те, що воно моє буде влітку наступного року - теж є! :D

Далі буде... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.04.2021...........26.04.2021
дата розрахунку..............22.04.2021............23.04.2021
Євро.................................33,8103.................33,6714...-0.41%
Долар США......................28,0642.................27,9014...-0.58%
После полудня доллар отыграл половину копейки.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе очень спокойно и размеренно двинулись вверх. К 12 успели подняться на 3 копейки.
В мире доллар вечером пытался порасти, но потом развернулся и всю ночь и все утро падал. Сейчас индекс доллара на уровне вчерашнего минимума.
Справочный курс встретили котировками 27.9000 - 27.9200, что на 3 копейки выше очень низкого открытия.
Перед обедом опустились на копейку и выросли на полкопейки. После обеда приподнялись на полкопейки, вернувшись к полуденному уровню и остались стоять на месте. К 15-30 снова опустились на копейку.
В мире доллар продолжает снижение.
Официальный курс встретили котировками 27.8900 - 27.9100. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.0137 (-4) +89
2019 - 26.6880 (-9) +122

2018 - 26.1256 (-5)
2017 - 26.7328 (-2)

Несмотря на достаточно резкое снижение официального курса, посматривавшие целый день вверх котировки не дали регулятору повода для интервенций. До сегодняшнего дня на этой неделе интервенций тоже не было. Поэтому итогов интервенций сегодня не будет, если регулятору под вечер не придется гоняться за Рыжиком.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:25

  Realist написав:Пишу на випередження.
Після такого стрімкого здорожчення гривні завтра буде корекція. Будете знову про ракету писати?

1) хіба було стрімке зростання ? 10-12 коп це меньше 5% від 27,хх грн це не зростання
2)завтра настало корекція де ?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:32

  zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го

радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше ! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству :lol:
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