vitaliian написав:потому что напечатанные деньги пошли не домохозяйствам, а в биткоины и другую виртуальщину. Ковид ускорил тренд "богатые богатеют, бедные беднеют". Ничего нового.
Биткоин - неудачный пример. Им в большей степени владеют вчерашние голодранцы, нежели собственники крупных капиталов. Фондовый рынок - да, делает богатых еще богаче. Коммодитидис - то же самое, но это уже не совсем виртуальщина
я обобщил, не имея в виду именно биток (хотя он в лидерах роста). если Коммодитидис приобретались с целью перепродажи (90% сделок) то это тоже виртуальщина, золото и нефть без физической поставки на хлеб не намажешь. Деньги из одних экранов перешли в другие, минуя товарные склады, логистику, зарплаты персонала, аренду, налоги, добавленную стоимость и прочие здоровые атрибуты экономики. На экране денег гуляет много, а в карманах реального сектора (услуг в частности) - ветер.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта
Grey001 написав:Старый товар продается, но новый уже не закупается. Вот это и надо сохранить.
"Если Вы понимаете, о чем я..." (с)
А что у кого-то есть собственные склады? На которых товар за свои куплен? А не взят в кредит или под реализацию? Вы точно не вчера родились? А какие товарные остатки у парикмахерской? То что уборщица забыла подмести?😆 Бизнес это и услуги тоже, не слыхали? Считаю, что 95% случаев сегодняшняя торговля это тоже услуги по сути. Заказал запчасть у интернет магаза, менеджер целый день собирает заказы, потом вечером шурует на центральный общий склад, а уже потом сам отсылает в ближайшем отделении почты. Иногда в ночном отделении. Какие тут остатки? Личный автомобиль манагера? Или ноутбук в съёмном офисе с мобилкой на две симки? Зато не будет у нескольких сотрудников дохода, чтобы не умереть с голоду понесут сотку сдавать на хлебушек. Скорее так, чем поскачут во что-то твёрдое.
Значит не понимаете...
А откуда товар на центральном общем складе появляется? Как подкустовный выползень - из-под куста? А спрос на валюту - это за счет уборщиц и цирюльников?
Grey001 Не валяйте дурака. Люди лишились работы, не купят импорт, скорее всего уедут в Польшу, привезут валюту, спроса не будет, а предложение растёт. Не будут ездить на железяках, вообще не надо будет никакой склад, ибо машина которая не нужна будет продана или поставлена в гараж до лучших времён, да и ломаться там уже будет нечему, не будет авто или износа. А не слыхали последнюю статистику покупки продажи валюты населением? Там рекорд, сдали на 250 лямов за месяц больше, чем купили, вот так от души вошли во что-то твёрдое, вот разгулялись Будут ещё отрицающие основы экономики? Будут ещё Петросяны от бога смешить народ?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............23.04.2021...........26.04.2021 дата розрахунку..............22.04.2021............23.04.2021 Євро.................................33,8103.................33,6714...-0.41% Долар США......................28,0642.................27,9014...-0.58% После полудня доллар отыграл половину копейки. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе очень спокойно и размеренно двинулись вверх. К 12 успели подняться на 3 копейки. В мире доллар вечером пытался порасти, но потом развернулся и всю ночь и все утро падал. Сейчас индекс доллара на уровне вчерашнего минимума. Справочный курс встретили котировками 27.9000 - 27.9200, что на 3 копейки выше очень низкого открытия. Перед обедом опустились на копейку и выросли на полкопейки. После обеда приподнялись на полкопейки, вернувшись к полуденному уровню и остались стоять на месте. К 15-30 снова опустились на копейку. В мире доллар продолжает снижение. Официальный курс встретили котировками 27.8900 - 27.9100. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.0137 (-4) +89 2019 - 26.6880 (-9) +122
2018 - 26.1256 (-5) 2017 - 26.7328 (-2)
Несмотря на достаточно резкое снижение официального курса, посматривавшие целый день вверх котировки не дали регулятору повода для интервенций. До сегодняшнего дня на этой неделе интервенций тоже не было. Поэтому итогов интервенций сегодня не будет, если регулятору под вечер не придется гоняться за Рыжиком.
zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го
радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше ! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству