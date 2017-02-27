Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............23.04.2021...........26.04.2021

дата розрахунку..............22.04.2021............23.04.2021

Євро.................................33,8103.................33,6714...-0.41%

Долар США......................28,0642.................27,9014...-0.58%

После полудня доллар отыграл половину копейки.

Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе очень спокойно и размеренно двинулись вверх. К 12 успели подняться на 3 копейки.

В мире доллар вечером пытался порасти, но потом развернулся и всю ночь и все утро падал. Сейчас индекс доллара на уровне вчерашнего минимума.

Справочный курс встретили котировками 27.9000 - 27.9200, что на 3 копейки выше очень низкого открытия.

Перед обедом опустились на копейку и выросли на полкопейки. После обеда приподнялись на полкопейки, вернувшись к полуденному уровню и остались стоять на месте. К 15-30 снова опустились на копейку.

В мире доллар продолжает снижение.

Официальный курс встретили котировками 27.8900 - 27.9100. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.0137 (-4) +89

2019 - 26.6880 (-9) +122



2018 - 26.1256 (-5)

2017 - 26.7328 (-2)



Несмотря на достаточно резкое снижение официального курса, посматривавшие целый день вверх котировки не дали регулятору повода для интервенций. До сегодняшнего дня на этой неделе интервенций тоже не было. Поэтому итогов интервенций сегодня не будет, если регулятору под вечер не придется гоняться за Рыжиком.