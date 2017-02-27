радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периодесделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периодесделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance ,

Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го