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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7643764476457646

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
21%
28
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:36

  kluychkooleg написав:У меня есть постоянный и стабильный основной доход.
Для меня вот эта игра онлайн - это просто азартная игра.
казино,ставки на спорт, девочки, да мало ли как еще можно хорошо развлекаться :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:39

  yama написав:
  zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го

радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше ! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству :lol:

стоп-сигнал поставили...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:04

  change_pm написав:
  yama написав:
  zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го

радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше ! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству :lol:

стоп-сигнал поставили...
ради интереса погуглил

Автозавод впервые за несколько лет отчитался о производстве машин, среди которых оказались "иномарки" Lada и Renault.
В сентябре 2020 Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) изготовил 248 легковых авто. Среди них – Renault Arkana и некоторые модели Lada, которые продаются в Украине. ...
Отмечается, что всего в сентябре 2020 на украинских заводах было собрано 861 единиц автотранспортных средств.

Вместе с тем завод "Еврокар", который собирает автомобили Skoda, выпустил 536 машин.

Всего с начала 2020 года было выпущено 3 104 единиц автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года:

– Легковых автомобилей – 2605 шт. (-43%);

– Коммерческих – 32 шт. (-61%);

– Автобусов – 467 шт. (-25%).

ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе.

Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.

В сентябре 2020 года ЗАЗ возобновил спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.

вот наш масштаб производства :cry:
yama
 
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  #<1 ... 7643764476457646
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