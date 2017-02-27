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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:36
kluychkooleg написав:
У меня есть постоянный и стабильный основной доход.
Для меня вот эта игра онлайн - это просто азартная игра.
казино,ставки на спорт, девочки, да мало ли как еще можно хорошо развлекаться
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yama
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:39
yama написав:
zРадио написав:
Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го
радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно
сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше
! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно
сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству
стоп-сигнал поставили...
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change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:04
change_pm написав: yama написав:
zРадио написав:
Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го
радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно
сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше
! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно
сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству
стоп-сигнал поставили...
ради интереса погуглил
Автозавод впервые за несколько лет отчитался о производстве машин, среди которых оказались "иномарки" Lada и Renault.
В сентябре 2020 Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) изготовил 248 легковых авто. Среди них – Renault Arkana и некоторые модели Lada, которые продаются в Украине. ...
Отмечается, что всего в сентябре 2020 на украинских заводах было собрано 861 единиц автотранспортных средств.
Вместе с тем завод "Еврокар", который собирает автомобили Skoda, выпустил 536 машин.
Всего с начала 2020 года было выпущено 3 104 единиц автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года:
– Легковых автомобилей – 2605 шт. (-43%);
– Коммерческих – 32 шт. (-61%);
– Автобусов – 467 шт. (-25%).
ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе.
Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.
В сентябре 2020 года ЗАЗ возобновил спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.
вот наш масштаб производства
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yama
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