Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:30

somilitark написав: Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации.

И нерезы выскакивают, а оно не растёть.

Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале.

Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠.

Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.

Обороты падают, постоянные расходы растут.

Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.

А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸 Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации.И нерезы выскакивают, а оно не растёть.Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале.Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠.Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка.Обороты падают, постоянные расходы растут.Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто.А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸

Вчерашняя почти на три четверти не заправленная ракета на межбанке была обусловлена все таки ходящими слухами о возможном нападении России 23.04.2021 года. ИМХО.Но нападения не произошло, поэтому Стабильность вернулась на валютный рынок. Слава Богу!!!Вспоминаю историю нападения Германии на Советский Союз. Дата нападения, несмотря на строжайшие немецкие подходы к сохранению ее секретности, была все же сообщена нашей разведке. Но крики "волки" не возымели действия у нашего военного руководства поскольку немецкая контрразведка регулярным дезинформированием уже приучила наше руководство не доверять данным от агентов из числа немецких военнослужащих. Ложных сообщений было много, потому что немецкая контрразведка таким образом активно вычисляла предателей. Об этом забывать нельзя. Прошлый опыт всегда повторяется.Карантин и красная зона в Харькове имеет место, но бизнес уже научился избегать жестких ударов от этой напасти. Онлайн работа расцвела во всей красе. Рынки работают в режиме "на вынос". В этой связи торговля все таки какая никакая, но ведется. Ограничений по передвижению общественного транспорта у нас не было, как в Киеве. Считаю это разумным. Если ты болен, то сиди дома. Если здоров и надо ехать по делам, то одень маску и перчатки и вперед отрабатывать зарплату.Экспорт агросектора останавливать нельзя и он работает как и торговля продуктами питания, а вот импорт непродовольственных потребительских товаров, как я предполагаю, немного сжался. Первая причина - это дефицит контейнеров и соответственно рост цен на морские перевозки не только из Китая (на 30-70%). Вторая причина - он-лайн торговля при всем желании на сегодня не может дать даже 26% от привычной докарантинной торговли непродуктовыми товарами.Вчера НБУ предупредил всплеск доллара на межбанке. Сделал это довольно грамотно и скрытно, вероятно через госбанки. Кстати, именно это объясняет тот момент что Укргазбанк свободно всем продавал доллар вчера по 28,05 грн, а не по 28,10-28,15 как все ПОВы. Курс евро же у него был выше всех при этом почему-то.