zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го
радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше ! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству
zРадио написав:Промпроизводство перестало падать, ура! Март 2021-го к марту 2020-го показал +2,4%. Правда, радость сдержанная, потому что в марте 2020-го уже отмечался спал на 6,7%. Т.е. от докризисного уровня производство составляет сегодня 95,5%, что соответствует уровням 2017-го
радости нету вообще , хотелось бы понимать в абсолютных цифрах +2,4% это сколько ? Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше ! всегда интересуйтесь абсолютными цифрами. В прошлом периоде условно сделали 1 шт ЗАЗ Chevrolet Chance , а в этом + 2,4 % к этому количеству
стоп-сигнал поставили...
ради интереса погуглил
Автозавод впервые за несколько лет отчитался о производстве машин, среди которых оказались "иномарки" Lada и Renault. В сентябре 2020 Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) изготовил 248 легковых авто. Среди них – Renault Arkana и некоторые модели Lada, которые продаются в Украине. ... Отмечается, что всего в сентябре 2020 на украинских заводах было собрано 861 единиц автотранспортных средств.
Вместе с тем завод "Еврокар", который собирает автомобили Skoda, выпустил 536 машин.
Всего с начала 2020 года было выпущено 3 104 единиц автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года:
– Легковых автомобилей – 2605 шт. (-43%);
– Коммерческих – 32 шт. (-61%);
– Автобусов – 467 шт. (-25%).
ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе.
Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.
В сентябре 2020 года ЗАЗ возобновил спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.
yama написав:Пример в прошлом сравниваемом периоде условно\образно сделано 1 км кабеля , а в этом периоде 1км і 24 метров , то есть аж на 24 метров больше !
Метр - это что за валюта?
Деньги для того и придумали, чтобы ими измерять все. Иначе придется сравнивать лишних 30 метра кабеля с недостающими 20 кирпичами. В масштабах промпроизводства государства единицы процентов выливаются во вполне солидные суммы. И да, именно таким величинам и приходится радоваться. Кратный рост не светит - чудес не бывает.
ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 23 кві, 2021 16:13, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации. И нерезы выскакивают, а оно не растёть. Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале. Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠. Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
Вчерашняя почти на три четверти не заправленная ракета на межбанке была обусловлена все таки ходящими слухами о возможном нападении России 23.04.2021 года. ИМХО.
Но нападения не произошло, поэтому Стабильность вернулась на валютный рынок. Слава Богу!!!
Вспоминаю историю нападения Германии на Советский Союз. Дата нападения, несмотря на строжайшие немецкие подходы к сохранению ее секретности, была все же сообщена нашей разведке. Но крики "волки" не возымели действия у нашего военного руководства поскольку немецкая контрразведка регулярным дезинформированием уже приучила наше руководство не доверять данным от агентов из числа немецких военнослужащих. Ложных сообщений было много, потому что немецкая контрразведка таким образом активно вычисляла предателей. Об этом забывать нельзя. Прошлый опыт всегда повторяется.
Карантин и красная зона в Харькове имеет место, но бизнес уже научился избегать жестких ударов от этой напасти. Онлайн работа расцвела во всей красе. Рынки работают в режиме "на вынос". В этой связи торговля все таки какая никакая, но ведется. Ограничений по передвижению общественного транспорта у нас не было, как в Киеве. Считаю это разумным. Если ты болен, то сиди дома. Если здоров и надо ехать по делам, то одень маску и перчатки и вперед отрабатывать зарплату.
Экспорт агросектора останавливать нельзя и он работает как и торговля продуктами питания, а вот импорт непродовольственных потребительских товаров, как я предполагаю, немного сжался. Первая причина - это дефицит контейнеров и соответственно рост цен на морские перевозки не только из Китая (на 30-70%). Вторая причина - он-лайн торговля при всем желании на сегодня не может дать даже 26% от привычной докарантинной торговли непродуктовыми товарами.
Вчера НБУ предупредил всплеск доллара на межбанке. Сделал это довольно грамотно и скрытно, вероятно через госбанки. Кстати, именно это объясняет тот момент что Укргазбанк свободно всем продавал доллар вчера по 28,05 грн, а не по 28,10-28,15 как все ПОВы. Курс евро же у него был выше всех при этом почему-то.
Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.
Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.
Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся.
Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.
Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.
Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся.
Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе…