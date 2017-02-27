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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7644764576467647

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
21%
28
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:28

  buratinyo написав: Кстати, именно это объясняет тот момент что Укргазбанк свободно всем продавал доллар вчера по 28,05 грн, а не по 28,10-28,15 как все ПОВы. Курс евро же у него был выше всех при этом почему-то. :mrgreen:


Газбанк не потому продавал доллары по 28,05 (а онлайн по 28,03) целый день, а потому, что это Газбанк, синоним слова тормоз.
Сегодня у него весь день стоит продажа 28,07 (онлайн) и что? Загоняет вверх? Нет. Просто тормоз.
Я вот вчера поддался, купил у него, потом еле в ноль вышел.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:39

Межбанк: особого ажиотажа не наблюдалось

Пятница прошла достаточно спокойно на межбанке. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов закончилось достаточно мирно. И хотя за день доллар вырос почти на 5,5 копеек с утренних 27,87/27,89 до 27,92/27,945 гривен, а евро на 13 копеек с 33,55/33,57 до 33,68/33,70 гривен, особого ажиотажа не наблюдалось.

Пик расчетов пришелся на период до обеда, а выход во второй половине дня с покупкой Ситибанка глобально сегодня ничего не изменил. Точнее, он привел к окончательному закреплению котировок в пределах 27,92/27,945 к концу сессии. При такой ситуации Нацбанку не пришлось вмешиваться в происходящее на межбанке и фактически уже третью неделю подряд регулятор не появляется на рынке.

В целом на торгах чувствовалось, что и клиенты, и сами банки уже порядком устали от курсовых потрясений последних дней и хотят мирно и без нервотрепки уйти на выходные.

Ход торгов:

Стартовав с утренних котировок 27,87/27,89 гривен, к 11:00 доллар вырос на 1 копейку до 27,88/27,90. После чего с переменным успехом на торги выходили все основные игроки и доллар находился в пределах достаточно узкого коридора 27,895-27,90/27,915-27,92 гривен почти до 15 часов.

В этот период, на уже малообъемном рынке периодически появлялся Ситибанк с покупкой валюты. Ажиотажа его выход на рынок не сделал, но котировки несколько подтянул и завершилась сессия уровнем 27,92/27,945.

Главные события 23 апреля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,87/27,89 вырос до 27,92/27,945 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,8965 гривен, а официальный курс на 26 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9014 гривен за доллар.

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news.finance.ua

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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:20

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Так, такі реалії теперішнього життя.
Думав - все, вже є вакцина, життя на планеті почне стрімко оновлюватись/заграє новими барвами.
А воно, он як Міхалич!©

Навіть, в минулорічний лоХдаун якось легше було. А тепер...
Сумно, б#@дь!©

а чьо, не палучив іпматєку па5?

Та, ні вєліки вже нікому не потрібні....

Всі, кому було треба, вже купили, а у інших капуста ше не виросла (((

то Успіх постраждалий від ковідла?
інвалід труда?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:то Успіх постраждалий від ковідла?
інвалід труда?
он за нарид переживает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:47

  Striker написав:Итоги недели (с 16.04 по 23.04):

[...]
- в валюте +0.635 млрд грн.

[...]

Изменение c начала года (с 06.01 по 23.04):

[...]
- в валюте -11.088 млрд грн.



Справедливости ради надо заметить, что это, действительно, всего лишь "изменения в гривне", в которой НБУ и ведет учет, и которые происходят не только из-за размещения или погашения облигаций, но (намного чаще) просто из-за изменения курса соответствующей валюты.

К примеру, на 16.04 по доллару курс НБУ составлял 27.9592, долларовых облигаций по номинально-амортизационной стоимости было на сумму 102813.44 млн грн, или на 3677 млн долл. На 23.04: курс - 28.0642, долларовых облигаций - на 103199.56 млн грн, что по курсу составляет все те же самые 3677 млн долл. То есть, изменения количества долларовых облигаций на этой неделе не происходило. Замечу, что на текущей неделе ни аукционов, ни погашений в валюте не было, поэтому такой результат вполне логичен.

Опуская промежуточные детали, с начала года изменения в валюте составляют:
  • доллар: -407 млн
  • евро: +70 млн
Бухгалтерский учет - еще не вся картина... а иногда просто альтернативная :lol:

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Архив официальных курсов:
https://charts.finance.ua/ru/currency/official/-/1/usd (доллар)
https://charts.finance.ua/ru/currency/official/-/1/eur (евро)
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