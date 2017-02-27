buratinyo написав: Кстати, именно это объясняет тот момент что Укргазбанк свободно всем продавал доллар вчера по 28,05 грн, а не по 28,10-28,15 как все ПОВы. Курс евро же у него был выше всех при этом почему-то.
Газбанк не потому продавал доллары по 28,05 (а онлайн по 28,03) целый день, а потому, что это Газбанк, синоним слова тормоз. Сегодня у него весь день стоит продажа 28,07 (онлайн) и что? Загоняет вверх? Нет. Просто тормоз. Я вот вчера поддался, купил у него, потом еле в ноль вышел.
Пятница прошла достаточно спокойно на межбанке. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов закончилось достаточно мирно. И хотя за день доллар вырос почти на 5,5 копеек с утренних 27,87/27,89 до 27,92/27,945 гривен, а евро на 13 копеек с 33,55/33,57 до 33,68/33,70 гривен, особого ажиотажа не наблюдалось.
Пик расчетов пришелся на период до обеда, а выход во второй половине дня с покупкой Ситибанка глобально сегодня ничего не изменил. Точнее, он привел к окончательному закреплению котировок в пределах 27,92/27,945 к концу сессии. При такой ситуации Нацбанку не пришлось вмешиваться в происходящее на межбанке и фактически уже третью неделю подряд регулятор не появляется на рынке.
В целом на торгах чувствовалось, что и клиенты, и сами банки уже порядком устали от курсовых потрясений последних дней и хотят мирно и без нервотрепки уйти на выходные.
Ход торгов:
Стартовав с утренних котировок 27,87/27,89 гривен, к 11:00 доллар вырос на 1 копейку до 27,88/27,90. После чего с переменным успехом на торги выходили все основные игроки и доллар находился в пределах достаточно узкого коридора 27,895-27,90/27,915-27,92 гривен почти до 15 часов.
В этот период, на уже малообъемном рынке периодически появлялся Ситибанк с покупкой валюты. Ажиотажа его выход на рынок не сделал, но котировки несколько подтянул и завершилась сессия уровнем 27,92/27,945.
Главные события 23 апреля на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,87/27,89 вырос до 27,92/27,945 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,8965 гривен, а официальный курс на 26 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9014 гривен за доллар.
Справедливости ради надо заметить, что это, действительно, всего лишь "изменения в гривне", в которой НБУ и ведет учет, и которые происходят не только из-за размещения или погашения облигаций, но (намного чаще) просто из-за изменения курса соответствующей валюты.
К примеру, на 16.04 по доллару курс НБУ составлял 27.9592, долларовых облигаций по номинально-амортизационной стоимости было на сумму 102813.44 млн грн, или на 3677 млн долл. На 23.04: курс - 28.0642, долларовых облигаций - на 103199.56 млн грн, что по курсу составляет все те же самые 3677 млн долл. То есть, изменения количества долларовых облигаций на этой неделе не происходило. Замечу, что на текущей неделе ни аукционов, ни погашений в валюте не было, поэтому такой результат вполне логичен.
Опуская промежуточные детали, с начала года изменения в валюте составляют:
доллар: -407 млн
евро: +70 млн
Бухгалтерский учет - еще не вся картина... а иногда просто альтернативная