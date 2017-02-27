somilitark написав:Опять сегодня траур у ракетчиков, страшный оскал ревальвации. И нерезы выскакивают, а оно не растёть. Вернулись на привычные 27.90, что на наличке, что на нале. Тут мне говорили, что импорт растёт, есть знакомые, которые связанны с импортом? Спросите у них как дела? Они правда сразу начнут матюкаться, но вы спросите о росте процента жиров в масле🤠. Цены в рост, продажи в пол, вот и вся сказка. Обороты падают, постоянные расходы растут. Полстраны под вывесками сдам, продам, аренда, мы переехали, просто закрыто. А так да, ракета, только не понятно кому и за какой болт вообще нужна валюта🥸
Вчерашняя почти на три четверти не заправленная ракета на межбанке была обусловлена все таки ходящими слухами о возможном нападении России 23.04.2021 года. ИМХО.
Но нападения не произошло, поэтому Стабильность вернулась на валютный рынок. Слава Богу!!!
Вспоминаю историю нападения Германии на Советский Союз. Дата нападения, несмотря на строжайшие немецкие подходы к сохранению ее секретности, была все же сообщена нашей разведке. Но крики "волки" не возымели действия у нашего военного руководства поскольку немецкая контрразведка регулярным дезинформированием уже приучила наше руководство не доверять данным от агентов из числа немецких военнослужащих. Ложных сообщений было много, потому что немецкая контрразведка таким образом активно вычисляла предателей. Об этом забывать нельзя. Прошлый опыт всегда повторяется.
Карантин и красная зона в Харькове имеет место, но бизнес уже научился избегать жестких ударов от этой напасти. Онлайн работа расцвела во всей красе. Рынки работают в режиме "на вынос". В этой связи торговля все таки какая никакая, но ведется. Ограничений по передвижению общественного транспорта у нас не было, как в Киеве. Считаю это разумным. Если ты болен, то сиди дома. Если здоров и надо ехать по делам, то одень маску и перчатки и вперед отрабатывать зарплату.
Экспорт агросектора останавливать нельзя и он работает как и торговля продуктами питания, а вот импорт непродовольственных потребительских товаров, как я предполагаю, немного сжался. Первая причина - это дефицит контейнеров и соответственно рост цен на морские перевозки не только из Китая (на 30-70%). Вторая причина - он-лайн торговля при всем желании на сегодня не может дать даже 26% от привычной докарантинной торговли непродуктовыми товарами.
Вчера НБУ предупредил всплеск доллара на межбанке. Сделал это довольно грамотно и скрытно, вероятно через госбанки. Кстати, именно это объясняет тот момент что Укргазбанк свободно всем продавал доллар вчера по 28,05 грн, а не по 28,10-28,15 как все ПОВы. Курс евро же у него был выше всех при этом почему-то.
Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.
Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.
Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся.
Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.
Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.
Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся.
Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе…
buratinyo написав: Кстати, именно это объясняет тот момент что Укргазбанк свободно всем продавал доллар вчера по 28,05 грн, а не по 28,10-28,15 как все ПОВы. Курс евро же у него был выше всех при этом почему-то.
Газбанк не потому продавал доллары по 28,05 (а онлайн по 28,03) целый день, а потому, что это Газбанк, синоним слова тормоз. Сегодня у него весь день стоит продажа 28,07 (онлайн) и что? Загоняет вверх? Нет. Просто тормоз. Я вот вчера поддался, купил у него, потом еле в ноль вышел.
Пятница прошла достаточно спокойно на межбанке. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов закончилось достаточно мирно. И хотя за день доллар вырос почти на 5,5 копеек с утренних 27,87/27,89 до 27,92/27,945 гривен, а евро на 13 копеек с 33,55/33,57 до 33,68/33,70 гривен, особого ажиотажа не наблюдалось.
Пик расчетов пришелся на период до обеда, а выход во второй половине дня с покупкой Ситибанка глобально сегодня ничего не изменил. Точнее, он привел к окончательному закреплению котировок в пределах 27,92/27,945 к концу сессии. При такой ситуации Нацбанку не пришлось вмешиваться в происходящее на межбанке и фактически уже третью неделю подряд регулятор не появляется на рынке.
В целом на торгах чувствовалось, что и клиенты, и сами банки уже порядком устали от курсовых потрясений последних дней и хотят мирно и без нервотрепки уйти на выходные.
Ход торгов:
Стартовав с утренних котировок 27,87/27,89 гривен, к 11:00 доллар вырос на 1 копейку до 27,88/27,90. После чего с переменным успехом на торги выходили все основные игроки и доллар находился в пределах достаточно узкого коридора 27,895-27,90/27,915-27,92 гривен почти до 15 часов.
В этот период, на уже малообъемном рынке периодически появлялся Ситибанк с покупкой валюты. Ажиотажа его выход на рынок не сделал, но котировки несколько подтянул и завершилась сессия уровнем 27,92/27,945.
Главные события 23 апреля на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,87/27,89 вырос до 27,92/27,945 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,8965 гривен, а официальный курс на 26 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9014 гривен за доллар.
Справедливости ради надо заметить, что это, действительно, всего лишь "изменения в гривне", в которой НБУ и ведет учет, и которые происходят не только из-за размещения или погашения облигаций, но (намного чаще) просто из-за изменения курса соответствующей валюты.
К примеру, на 16.04 по доллару курс НБУ составлял 27.9592, долларовых облигаций по номинально-амортизационной стоимости было на сумму 102813.44 млн грн, или на 3677 млн долл. На 23.04: курс - 28.0642, долларовых облигаций - на 103199.56 млн грн, что по курсу составляет все те же самые 3677 млн долл. То есть, изменения количества долларовых облигаций на этой неделе не происходило. Замечу, что на текущей неделе ни аукционов, ни погашений в валюте не было, поэтому такой результат вполне логичен.
Опуская промежуточные детали, с начала года изменения в валюте составляют:
доллар: -407 млн
евро: +70 млн
Бухгалтерский учет - еще не вся картина... а иногда просто альтернативная
somilitark написав:Grey001 Не валяйте дурака. Люди лишились работы, не купят импорт, скорее всего уедут в Польшу, привезут валюту, спроса не будет, а предложение растёт. Не будут ездить на железяках, вообще не надо будет никакой склад, ибо машина которая не нужна будет продана или поставлена в гараж до лучших времён, да и ломаться там уже будет нечему, не будет авто или износа. А не слыхали последнюю статистику покупки продажи валюты населением? Там рекорд, сдали на 250 лямов за месяц больше, чем купили, вот так от души вошли во что-то твёрдое, вот разгулялись Будут ещё отрицающие основы экономики? Будут ещё Петросяны от бога смешить народ?
Ну чисто як мала дитина. Що таке 250лямів - це одному рудому товаришу навіть на чергову хатинку за бугром не вистачить (що він при купівлі євробаксів для таких придбань не проходить по статі "купівля валюти населенням" пояснювати не потрібно, сподіваюся)? А те, що населення здає кровні із заначки -це означає, що хтось їх купує. Наведу приклад- у співробітника захворів на Ковід батько, йому довелося купляти ліки за 900 баксів (в еквіваленті) разово + протягом 2-х тижнів щодня ліки, ліки.. Потім ще довелося скидати бакси із заначки на похорон. І таких що купують ліки (само-собою не вітчизняні, наша ж спеціалізація- "пшоно")- тисячі. Пару тижнів тому показували ковідне відділення, на запитання "скільки коштувало лікування?", явно не олігархи відповідали- 25,40, той, хто найдовше лікувався, вже вийшов за 100тисяч. Отже, якщо прості люди купують імпортні ліки, то хтось їх продає. І якщо, як я вже писав, тих що купують- тисячі, навіть десятки тисяч, то тих, що продають (кінцеві бенефіціари)- одиниці (десятки), і суми від їхньої "конвертації" Ви у статистиці "купівля населенням валюти" не побачите. Аналогічно і по ЖК послугах, і по інших монополізованих ринках, де гроші збирають з усіх (у т.ч. і з бюджету), а пізніше виводять явно не через банківський обмінник на солодке життя за бугром для себе (сімЇ, коханок...). Або просто для диверсифікації ризиків виводять з країни, так як розуміють, що їхня "бурхлива" діяльність забирає в країни майбутнє. От мені дійсно не зрозуміло- невже такі елементарні речі потрібно "розжовувати"? Чи тут на форумі залишилися тільки продавці велосипедів та "жирні" тролі на зарплаті, яких тільки і встигай ставити в ігнор?