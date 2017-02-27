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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7643764476457646

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 134
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
48%
64
28.00-28.50
21%
28
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То що там з форумчанином Траст-ом?
Появився він в ютубчику?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:17

  Успіх написав:То що там з форумчанином Траст-ом?
Появився він в ютубчику?

"Она утонула"
Investor_K
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  #<1 ... 7643764476457646
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