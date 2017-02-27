Додано: Суб 24 кві, 2021 12:54

fler написав: buratinyo написав: Сибарит написав: ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты. ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.



Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.



Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся. Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся.

Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе… Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе…

Доброе утро, дорогая fler.Это с какой целью скопилось столько легкового транспорта у МРЕО? Люди приехали на работу на нем или это клиенты МРЕО, привезшие свои автомобили на перерегистрацию после оформления договоров об их покупке-продаже или таможенного оформления?Получается в Николаев тоже в красной зоне и еще в режиме полного локдауна? Иначе зачем остановили транспорт в городе у вас?К сожалению, в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно. Ходят предположения и слухи, что этот штамм более опасен для людей, которые считались до этого вполне здоровыми. А тех, кто одной ногой уже в могиле, он щадит почему-то.Прошу Вас быть осторожней и беречь себя.