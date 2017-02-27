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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7643764476457646

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:54

  fler написав:
  buratinyo написав:
  Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.


Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.

Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся. :)

Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе…

Доброе утро, дорогая fler.

Это с какой целью скопилось столько легкового транспорта у МРЕО? Люди приехали на работу на нем или это клиенты МРЕО, привезшие свои автомобили на перерегистрацию после оформления договоров об их покупке-продаже или таможенного оформления?

Получается в Николаев тоже в красной зоне и еще в режиме полного локдауна? Иначе зачем остановили транспорт в городе у вас?

К сожалению, в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно. Ходят предположения и слухи, что этот штамм более опасен для людей, которые считались до этого вполне здоровыми. А тех, кто одной ногой уже в могиле, он щадит почему-то.

Прошу Вас быть осторожней и беречь себя. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав: в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно.
корона обсуждается на другой ветке Эпидемия коронавируса в мире
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:17

buratinyo
Приветствую Вас, buratinyo!
Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем.
Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно).
Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
fler
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