Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.
Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.
Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся.
Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе…
Доброе утро, дорогая fler.
Это с какой целью скопилось столько легкового транспорта у МРЕО? Люди приехали на работу на нем или это клиенты МРЕО, привезшие свои автомобили на перерегистрацию после оформления договоров об их покупке-продаже или таможенного оформления?
Получается в Николаев тоже в красной зоне и еще в режиме полного локдауна? Иначе зачем остановили транспорт в городе у вас?
К сожалению, в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно. Ходят предположения и слухи, что этот штамм более опасен для людей, которые считались до этого вполне здоровыми. А тех, кто одной ногой уже в могиле, он щадит почему-то.
buratinyo написав: в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно.
buratinyo Приветствую Вас, buratinyo! Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем. Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно). Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
fler написав:buratinyo Приветствую Вас, buratinyo! Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем. Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно). Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
fler написав:Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
Перед Пасхою вже неслабий ажіотаж. Біля банкоматів сьогодні спостерігав черги як під час падіння привату, валюту також здають стахановськими темпами заробітчани і валютоматрасники. Після свят всяка роздрібна торгівля сезонно зів'яне, тож чи буде попит на СКВ велике питання.
fler написав:buratinyo Приветствую Вас, buratinyo! Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем. Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно). Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
А чего просто не купить доллары по 27.7?
И намазывать их на хлеб три раза в день? А проданный товар даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
fler написав:Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
Перед Пасхою вже неслабий ажіотаж. Біля банкоматів сьогодні спостерігав черги як під час падіння привату, валюту також здають стахановськими темпами заробітчани і валютоматрасники. Після свят всяка роздрібна торгівля сезонно зів'яне, тож чи буде попит на СКВ велике питання.
Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
Уряд визначився з ціною для населення на наступні два місяці Кабінет міністрів сьогодні ухвалив остаточне рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці. Про такі наміри Кабміну повідомило власне джерело «Главкома» в уряді. https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 51279.html
Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
Уряд визначився з ціною для населення на наступні два місяці Кабінет міністрів сьогодні ухвалив остаточне рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці. Про такі наміри Кабміну повідомило власне джерело «Главкома» в уряді. https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 51279.html
В статье сначала птшут, что решение поинято. А в конце, что это лишь намерение