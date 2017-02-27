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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7644764576467647>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:54

  fler написав:
  buratinyo написав:
  Сибарит написав:ЗЫ Автопроизводства у нас нет и не будет. На него можно не ссылаться, оценивая финансовые результаты.


Простите, но хотел бы напомнить, что страны, специализирующиеся на производстве агро-продукции не могут без автопроизводства. Сегодняшние трудности временны в нашей автомобильной промышленности. Думаю, что производство электромобилей следующий этап в жизни УкрЗАЗа.

Надеюсь. Если Ланос освоили, то электромобиль все же попроще будет. Справятся. :)

Николаев. МРЕО на этой неделе. Электронная очередь – 70 человек (утро среды). На площадке негде припарковаться. 90% авто – от 3 до 10тыс.дол. Результат остановки транспорта в городе…

Доброе утро, дорогая fler.

Это с какой целью скопилось столько легкового транспорта у МРЕО? Люди приехали на работу на нем или это клиенты МРЕО, привезшие свои автомобили на перерегистрацию после оформления договоров об их покупке-продаже или таможенного оформления?

Получается в Николаев тоже в красной зоне и еще в режиме полного локдауна? Иначе зачем остановили транспорт в городе у вас?

К сожалению, в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно. Ходят предположения и слухи, что этот штамм более опасен для людей, которые считались до этого вполне здоровыми. А тех, кто одной ногой уже в могиле, он щадит почему-то.

Прошу Вас быть осторожней и беречь себя. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав: в Харькове коронавирус в этот раз показал свои настоящие клыки - смерть ходит совсем рядом. Говорят, что это другой штамм, ведет себя совсем иначе. Когда человек понимает, что заболел, бывает уже поздно.
корона обсуждается на другой ветке Эпидемия коронавируса в мире
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:17

buratinyo
Приветствую Вас, buratinyo!
Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем.
Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно).
Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:11

  fler написав:buratinyo
Приветствую Вас, buratinyo!
Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем.
Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно).
Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.

А чего просто не купить доллары по 27.7?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.


Перед Пасхою вже неслабий ажіотаж. Біля банкоматів сьогодні спостерігав черги як під час падіння привату, валюту також здають стахановськими темпами заробітчани і валютоматрасники. Після свят всяка роздрібна торгівля сезонно зів'яне, тож чи буде попит на СКВ велике питання.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:19

  Investor_K написав:
  fler написав:buratinyo
Приветствую Вас, buratinyo!
Благодарю Вас за внимание и заботу. Обещаю беречься от ковида и Вас призываю лишний раз не рисковать здоровьем.
Транспорт в Николаеве остановили с 3 апреля, т.е. уже три недели. Очереди возле МРЕО – это авто на оформлении по купле-продаже. Людям надо на работу, на дачу, по другим делам… Не всегда такси – это подходящий вариант (на дачу особенно).
Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии, потому что непродуктовый рынок в этом месяце работал в убыток – покупатели боялись тратить деньги из-за неопределенности во всем. Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.

А чего просто не купить доллары по 27.7?

И намазывать их на хлеб три раза в день?
А проданный товар даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:22

  Ой+ написав:
  fler написав:Верю, что после Пасхи жизнь начнет потихоньку налаживаться.


Перед Пасхою вже неслабий ажіотаж. Біля банкоматів сьогодні спостерігав черги як під час падіння привату, валюту також здають стахановськими темпами заробітчани і валютоматрасники. Після свят всяка роздрібна торгівля сезонно зів'яне, тож чи буде попит на СКВ велике питання.
То буде гарний час для купівлі непотрібного
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?


Уряд визначився з ціною для населення на наступні два місяці
Кабінет міністрів сьогодні ухвалив остаточне рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці. Про такі наміри Кабміну повідомило власне джерело «Главкома» в уряді. https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 51279.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:29

  Ой+ написав:
  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?


Уряд визначився з ціною для населення на наступні два місяці
Кабінет міністрів сьогодні ухвалив остаточне рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці. Про такі наміри Кабміну повідомило власне джерело «Главкома» в уряді. https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 51279.html

В статье сначала птшут, что решение поинято. А в конце, что это лишь намерение
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:В статье сначала птшут, что решение поинято. А в конце, что это лишь намерение
бояться что к ковиду добавятся инфаркты, ждут лета.
vitaliian
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