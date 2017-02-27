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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7644764576467647

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:42

  Vadim V написав:
  Investor_K написав:А чего просто не купить доллары по 27.7?

И намазывать их на хлеб три раза в день?
А проданный товар даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.


А проданный по 28 доллар тоже даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:54

  kluychkooleg написав:
  Vadim V написав:
  Investor_K написав:А чего просто не купить доллары по 27.7?

И намазывать их на хлеб три раза в день?
А проданный товар даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.


А проданный по 28 доллар тоже даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.

Так купленный месяц назад па 27,75 па 28,00 обменки не покупают сегодня, откуда на хлеб?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:18

"Неймовірно, але факт!"©

Ну що ж, напишу я вам про ажіотажний ажіотаж перед Великоднем!

Торгівля - трохи краща за середнячкову(а мала б бути ухххххх - перед святами!)
А в оптовиків - не дуже добиралось товару, так як майже все було, бо "сиділи на карантині".

Тож, я НЕ РОЗУМІЮ на чім тримається курс долара - чому він не спадає? Якщо "торгаші" не мають за що дуже його брати, а населення - тим паче скидає долярчики, щоб купити хлібчик, паску і ковбаску :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:21

  Успіх написав:Ну що ж, напишу я вам про ажіотажний ажіотаж перед Великоднем!

Торгівля - трохи краща за середнячкову(а мала б бути ухххххх - перед святами!)
А в оптовиків - не дуже добиралось товару, так як майже все було, бо "сиділи на карантині".

Тож, я НЕ РОЗУМІЮ на чім тримається курс долара - чому він не спадає? Якщо "торгаші" не мають за що дуже його брати, а населення - тим паче скидає долярчики, щоб купити хлібчик, паску і ковбаску :)

а денег сколько напечатали? только они не в экономику пошли а из кармана налогоплательщиков (нбу) по некоторым другим карманам (в т.ч. на валютный рынок).
Жена супруга в Адлер собирала,
а в Адлер нужно денег брать не мало.
Для безопасности он попросил её,
зашить все деньги в нижнее бельё.
А в Адлере один есть стриптиз-клуб,
и как-то вечером в него забрёл наш друг.
Десятый день в вечерние часы,
кочуют деньги из трусов в трусы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:26

  Vadim V написав:Так купленный месяц назад па 27,75 па 28,00 обменки не покупают сегодня, откуда на хлеб?


Сегодня покупают по 27,85, а позавчера была покупка 28,02 (УкрСиб онлайн) и выше.
Как минимум, доллары намного более ликвидны, чем товар, собственно, ликвиднее доллара в Украине ничего и нет. То есть самый ликвидный товар.
kluychkooleg
 
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