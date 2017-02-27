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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 15:42
Vadim V написав: Investor_K написав:
А чего просто не купить доллары
по 27.7?
И намазывать их на хлеб три раза в день?
А проданный товар даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
А проданный по 28 доллар тоже даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:54
kluychkooleg написав: Vadim V написав: Investor_K написав:
А чего просто не купить доллары
по 27.7?
И намазывать их на хлеб три раза в день?
А проданный товар даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
А проданный по 28 доллар тоже даёт прибыль , тоесть хлеб+масло на пропитание.
Так купленный месяц назад па 27,75 па 28,00 обменки не покупают сегодня, откуда на хлеб?
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Vadim V
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:18
Ну що ж, напишу я вам про ажіотажний ажіотаж перед Великоднем!
Торгівля - трохи краща за середнячкову(а мала б бути ухххххх - перед святами!)
А в оптовиків - не дуже добиралось товару, так як майже все було, бо "сиділи на карантині".
Тож, я НЕ РОЗУМІЮ на чім тримається курс долара - чому він не спадає? Якщо "торгаші" не мають за що дуже його брати, а населення - тим паче скидає долярчики, щоб купити хлібчик, паску і ковбаску
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:21
Успіх написав:
Ну що ж, напишу я вам про ажіотажний ажіотаж перед Великоднем!
Торгівля - трохи краща за середнячкову(а мала б бути ухххххх - перед святами!)
А в оптовиків - не дуже добиралось товару, так як майже все було, бо "сиділи на карантині".
Тож, я НЕ РОЗУМІЮ на чім тримається курс долара - чому він не спадає? Якщо "торгаші" не мають за що дуже його брати, а населення - тим паче скидає долярчики, щоб купити хлібчик, паску і ковбаску
а денег сколько напечатали? только они не в экономику пошли а из кармана налогоплательщиков (нбу) по некоторым другим карманам (в т.ч. на валютный рынок).
Жена супруга в Адлер собирала,
а в Адлер нужно денег брать не мало.
Для безопасности он попросил её,
зашить все деньги в нижнее бельё.
А в Адлере один есть стриптиз-клуб,
и как-то вечером в него забрёл наш друг.
Десятый день в вечерние часы,
кочуют деньги из трусов в трусы.
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vitaliian
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:26
Vadim V написав:
Так купленный месяц назад па 27,75 па 28,00 обменки не покупают сегодня, откуда на хлеб?
Сегодня покупают по 27,85, а позавчера была покупка 28,02 (УкрСиб онлайн) и выше.
Как минимум, доллары намного более ликвидны, чем товар, собственно, ликвиднее доллара в Украине ничего и нет. То есть самый ликвидный товар.
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kluychkooleg
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