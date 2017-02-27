Ну що ж, напишу я вам про ажіотажний ажіотаж перед Великоднем!Торгівля - трохи краща за середнячкову(а мала б бути ухххххх - перед святами!)А в оптовиків - не дуже добиралось товару, так як майже все було, бо "сиділи на карантині".Тож, я НЕ РОЗУМІЮ на чім тримається курс долара - чому він не спадає? Якщо "торгаші" не мають за що дуже його брати, а населення - тим паче скидає долярчики, щоб купити хлібчик, паску і ковбаску

Жена супруга в Адлер собирала,

а в Адлер нужно денег брать не мало.

Для безопасности он попросил её,

зашить все деньги в нижнее бельё.

А в Адлере один есть стриптиз-клуб,

и как-то вечером в него забрёл наш друг.

Десятый день в вечерние часы,

кочуют деньги из трусов в трусы.