Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37

fler написав: Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.

Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.



П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари.. Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари..

Нет, не идиоты, но вы же не Эпицентр. Чем таким вы торгуете, что накручиваете оптовую цену почти в два раза? Ну и вкладываться можно в разное. Я в свое время вложился в скилзы и теперь, не выходя из дома, зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. У меня нет процента прибыли, вернее он бесконечен, так я получаю деньги, ничего не вкладывая, кроме двух часов своего времени в день. В общем это беспредметный разговор. Кто на что учился. Главное, чтобы на хлеб с омарами хватало.