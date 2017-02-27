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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7645764676477648

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:30

  Vadim V написав:п.с.речь шла не о ликвидности а о доходности , но вы тихо съехали в сортир... :mrgreen:


В сортир съезжают только быдло-хамы. Так что из нас двоих это точно не я.
Причем, так как это не впервый раз, то я понимаю, что хамство - это ваше природное состояние. Извините, но записные хамы не входят в приоритетный круг моего общения.
В реале хамы получают в морду, а в Инете хамы-трусы пользуются тем, что хамить можно безнаказанно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37

  fler написав:Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.

П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари.. :roll:


Нет, не идиоты, но вы же не Эпицентр. Чем таким вы торгуете, что накручиваете оптовую цену почти в два раза? Ну и вкладываться можно в разное. Я в свое время вложился в скилзы и теперь, не выходя из дома, зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. У меня нет процента прибыли, вернее он бесконечен, так я получаю деньги, ничего не вкладывая, кроме двух часов своего времени в день. В общем это беспредметный разговор. Кто на что учился. Главное, чтобы на хлеб с омарами хватало.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:41

  kluychkooleg написав:
  Vadim V написав:п.с.речь шла не о ликвидности а о доходности , но вы тихо съехали в сортир... :mrgreen:


В сортир съезжают только быдло-хамы. Так что из нас двоих это точно не я.
Причем, так как это не впервый раз, то я понимаю, что хамство - это ваше природное состояние. Извините, но записные хамы не входят в приоритетный круг моего общения.
В реале хамы получают в морду, а в Инете хамы-трусы пользуются тем, что хамить можно безнаказанно.

А шо делать с мордой советчика влошиться в доллар?
В среду купил бы па 28,10 а сегодня принимают па 27,80 и хто есть хто , хто хам и подстрекатель ? :(
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 24 кві, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54

  kluychkooleg написав:
  fler написав:Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.

П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари.. :roll:


...зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. ...


И все это вы знаете, и везде это вы побывали…(с) :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:валюту також здають стахановськими темпами заробітчани

Заробитчане сидят по своим польшам, валюту сдают разве что виталианы. Ибо будет только дешеветь, самое время.
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 7645764676477648
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