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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:30
Vadim V написав:
п.с.речь шла не о ликвидности а о доходности , но вы тихо съехали в сортир...
В сортир съезжают только быдло-хамы. Так что из нас двоих это точно не я.
Причем, так как это не впервый раз, то я понимаю, что хамство - это ваше природное состояние. Извините, но записные хамы не входят в приоритетный круг моего общения.
В реале хамы получают в морду, а в Инете хамы-трусы пользуются тем, что хамить можно безнаказанно.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37
fler написав:
Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари..
Нет, не идиоты, но вы же не Эпицентр. Чем таким вы торгуете, что накручиваете оптовую цену почти в два раза? Ну и вкладываться можно в разное. Я в свое время вложился в скилзы и теперь, не выходя из дома, зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. У меня нет процента прибыли, вернее он бесконечен, так я получаю деньги, ничего не вкладывая, кроме двух часов своего времени в день. В общем это беспредметный разговор. Кто на что учился. Главное, чтобы на хлеб с омарами хватало.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:41
kluychkooleg написав: Vadim V написав:
п.с.речь шла не о ликвидности а о доходности , но вы тихо съехали в сортир...
В сортир съезжают только быдло-хамы. Так что из нас двоих это точно не я.
Причем, так как это не впервый раз, то я понимаю, что хамство - это ваше природное состояние. Извините, но записные хамы не входят в приоритетный круг моего общения.
В реале хамы получают в морду, а в Инете хамы-трусы пользуются тем, что хамить можно безнаказанно.
А шо делать с мордой советчика влошиться в доллар?
В среду купил бы па 28,10 а сегодня принимают па 27,80 и хто есть хто , хто хам и подстрекатель ?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 24 кві, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54
kluychkooleg написав: fler написав:
Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари..
...зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. ...
И все это вы знаете, и везде это вы побывали…(с)
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:00
Ой+ написав:
валюту також здають стахановськими темпами заробітчани
Заробитчане сидят по своим польшам, валюту сдают разве что виталианы. Ибо будет только дешеветь, самое время.
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