Додано: Суб 24 кві, 2021 19:04

Vadim V написав: somilitark написав:



А я начинаю волноваться за урожай, сегодня в центре шквальный ветер и приличный снег. Заморозки на ближайшие 3 дня. С такими контрастами погоды можем получить дырку от бублика, хуже валовый сбор чем в прошлом году. Не будет валюты, будет авария с курсом. А я начинаю волноваться за урожай, сегодня в центре шквальный ветер и приличный снег. Заморозки на ближайшие 3 дня. С такими контрастами погоды можем получить дырку от бублика, хуже валовый сбор чем в прошлом году. Не будет валюты, будет авария с курсом.

На юге г.Днепра ветер сегодня был но уже утих ,+8, урожай будет. На юге г.Днепра ветер сегодня был но уже утих ,+8, урожай будет.

Поки що загроз для врожаю зернових всього спектру немає і очікують цього року рекордний врожай за весь період (включаючи і процес подальшого виводу з тіні для збільшення експорту). Реальна небезпека спостерігається для ягід, врожай яких, включаючи і дорогі і популярні лохину-малину може зменшитися на 20-30%. Ріст експорту аграрної продукції, якщо не помиляюся, очікують в районі 10-15%, а минулого року ми експортували продукції АПК та харчової промисловості на 22,2 млрд уо.Але цього року є ще один нюанс - залізна руда і продукція металургійного комплексу. Ціна на залізну руду минулого року становила від 80 до 110 уо за тонну (коли Бразилія різко скоротила експорт через корону і аварії). Цього ж року, у звязку з значним ростом попиту і певними проблемами з логістикою, ціна на залізорудну сировину складає 150-160 уо за тонну і значно росте попит. Експорт України минулого року продукції металургійного комплексу склав 9 млрд уо. Цього року є шанс його подвоїти...П.С. Виросли в ціні всі полімери. Очевидно, що ПП і поліетилен лідери, але й ПВХ, ПЕТ, ПС, поліаміди відстають не сильно (ріст 60-70%) і це дуже впливає на грошовий вираз імпорту. А ще, якщо врахувати що й вартість 40 футового контейнеру з Китаю чи СА виріс з 1,5-2 тис дол до 6-7 тис...Є надія, що полімери стабілізуються червень-липень, а з серпня почнуть дешевшати, як і в 2018 ПЕТ...