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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7645764676477648

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:30

  Vadim V написав:п.с.речь шла не о ликвидности а о доходности , но вы тихо съехали в сортир... :mrgreen:


В сортир съезжают только быдло-хамы. Так что из нас двоих это точно не я.
Причем, так как это не впервый раз, то я понимаю, что хамство - это ваше природное состояние. Извините, но записные хамы не входят в приоритетный круг моего общения.
В реале хамы получают в морду, а в Инете хамы-трусы пользуются тем, что хамить можно безнаказанно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37

  fler написав:Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.

П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари.. :roll:


Нет, не идиоты, но вы же не Эпицентр. Чем таким вы торгуете, что накручиваете оптовую цену почти в два раза? Ну и вкладываться можно в разное. Я в свое время вложился в скилзы и теперь, не выходя из дома, зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. У меня нет процента прибыли, вернее он бесконечен, так я получаю деньги, ничего не вкладывая, кроме двух часов своего времени в день. В общем это беспредметный разговор. Кто на что учился. Главное, чтобы на хлеб с омарами хватало.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:41

  kluychkooleg написав:
  Vadim V написав:п.с.речь шла не о ликвидности а о доходности , но вы тихо съехали в сортир... :mrgreen:


В сортир съезжают только быдло-хамы. Так что из нас двоих это точно не я.
Причем, так как это не впервый раз, то я понимаю, что хамство - это ваше природное состояние. Извините, но записные хамы не входят в приоритетный круг моего общения.
В реале хамы получают в морду, а в Инете хамы-трусы пользуются тем, что хамить можно безнаказанно.

А шо делать с мордой советчика влошиться в доллар?
В пн. купил бы па 28,10 а сегодня принимают па 27,80 и хто есть хто , хто хам и подстрекатель ? :(
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 24 кві, 2021 18:05, всього редагувалось 2 разів.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54

  kluychkooleg написав:
  fler написав:Не смішіть мої капці, будь-ласка! Придбати долар по 27,7 та продати по 28,0 – це прибуток =1,1% з одного долара.
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.

П.С. Ті бізнесмени, напр., власники Епіцентрів і т.п., за Вашою логікою, ідіоти, бо вклалися у товар, а не у долари.. :roll:


...зарабатываю, уверен, больше, чем вы при всех ваших телодвижениях. ...


И все это вы знаете, и везде это вы побывали…(с) :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:валюту також здають стахановськими темпами заробітчани

Заробитчане сидят по своим польшам, валюту сдают разве что виталианы. Ибо будет только дешеветь, самое время.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:22

  fler написав:
И все это вы знаете, и везде это вы побывали…(с) :lol:


Ну вы же не Эпицентр :) Шутка.
ОК, уговорили, меньше :)
Но уж точно с меньшими телодвижениями и головняком.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ой+ написав:валюту також здають стахановськими темпами заробітчани

Заробитчане сидят по своим польшам, валюту сдают разве что виталианы. Ибо будет только дешеветь, самое время.

давно голову лечили? у вас аналитические способности сломались.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии,


Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
хм...то есть, купив товар по курсу 28 вместо 27,70, вы бы получили отдачу 78,9 % вместо 80 %.
Есть ли предмет для беспокойства?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:04

  Vadim V написав:
  somilitark написав:

А я начинаю волноваться за урожай, сегодня в центре шквальный ветер и приличный снег. Заморозки на ближайшие 3 дня. С такими контрастами погоды можем получить дырку от бублика, хуже валовый сбор чем в прошлом году. Не будет валюты, будет авария с курсом.

На юге г.Днепра ветер сегодня был но уже утих ,+8, урожай будет.

Поки що загроз для врожаю зернових всього спектру немає і очікують цього року рекордний врожай за весь період (включаючи і процес подальшого виводу з тіні для збільшення експорту). Реальна небезпека спостерігається для ягід, врожай яких, включаючи і дорогі і популярні лохину-малину може зменшитися на 20-30%. Ріст експорту аграрної продукції, якщо не помиляюся, очікують в районі 10-15%, а минулого року ми експортували продукції АПК та харчової промисловості на 22,2 млрд уо.
Але цього року є ще один нюанс - залізна руда і продукція металургійного комплексу. Ціна на залізну руду минулого року становила від 80 до 110 уо за тонну (коли Бразилія різко скоротила експорт через корону і аварії). Цього ж року, у звязку з значним ростом попиту і певними проблемами з логістикою, ціна на залізорудну сировину складає 150-160 уо за тонну і значно росте попит. Експорт України минулого року продукції металургійного комплексу склав 9 млрд уо. Цього року є шанс його подвоїти...
П.С. Виросли в ціні всі полімери. Очевидно, що ПП і поліетилен лідери, але й ПВХ, ПЕТ, ПС, поліаміди відстають не сильно (ріст 60-70%) і це дуже впливає на грошовий вираз імпорту. А ще, якщо врахувати що й вартість 40 футового контейнеру з Китаю чи СА виріс з 1,5-2 тис дол до 6-7 тис...
Є надія, що полімери стабілізуються червень-липень, а з серпня почнуть дешевшати, як і в 2018 ПЕТ...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:08

  juristkostya написав:
  fler написав:Мне удалось закупить летний товар, когда доллар был по 27,70 на продажу (чуйка сказала: «Надо брать сейчас!» и я ее послушала), радуюсь даже этой экономии,


Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
хм...то есть, купив товар по курсу 28 вместо 27,70, вы бы получили отдачу 78,9 % вместо 80 %.
Есть ли предмет для беспокойства?


Что ж за день сегодня такой? Кругом одни математики-бизнесмены! :D
Купив товар по 27,7 вместо 28,0 я сэкономила три тыс. грн. на десяти тысячах. Этому и радуюсь.
fler
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