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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:41
Давайте без математики. Вашей маме зять нужен?
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Investor_K
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:46
somilitark написав: fler написав:
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
Продаёте в 5 раз дороже закупки?😄
Это решительно круто.
Рынок, конкуренция, это не пустые слова)
Та, мабуть, на одяг так і накручують. Враховуючи, що частина товару може взагалі не сподобатись людям / не продатись.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:48
Investor_K написав:
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:12
sergey_sryvkin написав: Investor_K написав:
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...
а где тут? похоже, кого-то нажухивают...
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Shaman
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:57
fler написав:
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
що це за товар такий наркотики ?
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yama
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