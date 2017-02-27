RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7646764776487649

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давайте без математики. Вашей маме зять нужен?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:46

  somilitark написав:
  fler написав:Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.

Продаёте в 5 раз дороже закупки?😄
Это решительно круто.
Рынок, конкуренция, это не пустые слова)

Та, мабуть, на одяг так і накручують. Враховуючи, що частина товару може взагалі не сподобатись людям / не продатись.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 19.02.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:48

  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?

не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 19.02.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:12

  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?

не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...

а где тут? похоже, кого-то нажухивают...
Shaman
 
Повідомлень: 857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
що це за товар такий наркотики ?
yama
 
Повідомлень: 3493
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7132 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7646764776487649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2445, 2446, 2447
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24464 3302124
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 21:04
Alex2007
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 80, 81, 82
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
813 205816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 17:37
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7452 1782613
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 22:11
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22414)
24.04.2021 21:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.