Додано: Суб 24 кві, 2021 21:12

orest написав: Виросли в ціні всі полімери. Очевидно, що ПП і поліетилен лідери, але й ПВХ, ПЕТ, ПС, поліаміди відстають не сильно (ріст 60-70%) і це дуже впливає на грошовий вираз імпорту. А ще, якщо врахувати що й вартість 40 футового контейнеру з Китаю чи СА виріс з 1,5-2 тис дол до 6-7 тис...

Є надія, що полімери стабілізуються червень-липень, а з серпня почнуть дешевшати, як і в 2018 ПЕТ... Виросли в ціні всі полімери. Очевидно, що ПП і поліетилен лідери, але й ПВХ, ПЕТ, ПС, поліаміди відстають не сильно (ріст 60-70%) і це дуже впливає на грошовий вираз імпорту. А ще, якщо врахувати що й вартість 40 футового контейнеру з Китаю чи СА виріс з 1,5-2 тис дол до 6-7 тис...Є надія, що полімери стабілізуються червень-липень, а з серпня почнуть дешевшати, як і в 2018 ПЕТ...

Слід визнати, що таке подорожчання вартості полімерів має й позитивний вплив і на експорт та, як не дивно, на екологію (використання полімерів). Щодо експорту. Знайти зараз в Україні хоча б кілька тон дробленої ПЕТ пляшки є величезна проблема. Всі хто має хоч якісь можливості збирати і мити-дробити пляшку збільшують збір і практично все експортують. Вартість такої вторинки не сильно відрізняється від вартості первинної гранули зараз і її відривають з руками. Судячи з інформації в профільних європейських виданнях, не менше 90% виробників тої чи іншої полімерної продукції відчувають суттєвий дефіцит в сировині і змушені зменшувати виробництво і підводити клієнтів. Якщо ситуація не виправиться в найближчий час, то це може вилитися в виникнення дефіциту продуктів харчування і косметичних засобів в Європі.Що стосується нас, то використання полімерів в упаковці вже впала до мінімуму. Пляшки напоїв (особливо не газованих чи слабогазованих) зтоншали чи не в тричі. Особливо в Ашані і Сільпо упаковка на кулінарії такої товщини, що її вже страшно в руки взяти, кладуть сто грам салату і все розвалюється. ПП пляшки, склянки з йогуртами-сметанами-молоком також суттєво тонші стали. Економлять де тільки можуть.Не здивуюся, якщо найближчим часом додумаються переробляти нарешті як ПЕТ і поліпропілен з пляшок-склянок-піддонів від мяса і тд. До речі, англічани анонсували запуск першого переробного підприємства, яке буде переробляти любе так зване "не перероблюване" сміття (в основному одноразові кульки, харчові і пакувальні плівки), які є з різних, часом не поєднуваних матеріалів і є надзвичайно брудне і фактично не миється...