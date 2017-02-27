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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7646764776487649

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давайте без математики. Вашей маме зять нужен?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:46

  somilitark написав:
  fler написав:Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.

Продаёте в 5 раз дороже закупки?😄
Это решительно круто.
Рынок, конкуренция, это не пустые слова)

Та, мабуть, на одяг так і накручують. Враховуючи, що частина товару може взагалі не сподобатись людям / не продатись.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:48

  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?

не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:12

  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?

не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...

а где тут? похоже, кого-то нажухивают...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
що це за товар такий наркотики ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Виросли в ціні всі полімери. Очевидно, що ПП і поліетилен лідери, але й ПВХ, ПЕТ, ПС, поліаміди відстають не сильно (ріст 60-70%) і це дуже впливає на грошовий вираз імпорту. А ще, якщо врахувати що й вартість 40 футового контейнеру з Китаю чи СА виріс з 1,5-2 тис дол до 6-7 тис...
Є надія, що полімери стабілізуються червень-липень, а з серпня почнуть дешевшати, як і в 2018 ПЕТ...

Слід визнати, що таке подорожчання вартості полімерів має й позитивний вплив і на експорт та, як не дивно, на екологію (використання полімерів). Щодо експорту. Знайти зараз в Україні хоча б кілька тон дробленої ПЕТ пляшки є величезна проблема. Всі хто має хоч якісь можливості збирати і мити-дробити пляшку збільшують збір і практично все експортують. Вартість такої вторинки не сильно відрізняється від вартості первинної гранули зараз і її відривають з руками. Судячи з інформації в профільних європейських виданнях, не менше 90% виробників тої чи іншої полімерної продукції відчувають суттєвий дефіцит в сировині і змушені зменшувати виробництво і підводити клієнтів. Якщо ситуація не виправиться в найближчий час, то це може вилитися в виникнення дефіциту продуктів харчування і косметичних засобів в Європі.
Що стосується нас, то використання полімерів в упаковці вже впала до мінімуму. Пляшки напоїв (особливо не газованих чи слабогазованих) зтоншали чи не в тричі. Особливо в Ашані і Сільпо упаковка на кулінарії такої товщини, що її вже страшно в руки взяти, кладуть сто грам салату і все розвалюється. ПП пляшки, склянки з йогуртами-сметанами-молоком також суттєво тонші стали. Економлять де тільки можуть.
Не здивуюся, якщо найближчим часом додумаються переробляти нарешті як ПЕТ і поліпропілен з пляшок-склянок-піддонів від мяса і тд. До речі, англічани анонсували запуск першого переробного підприємства, яке буде переробляти любе так зване "не перероблюване" сміття (в основному одноразові кульки, харчові і пакувальні плівки), які є з різних, часом не поєднуваних матеріалів і є надзвичайно брудне і фактично не миється...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:43

fler
Что ж за день сегодня такой? Кругом одни математики-бизнесмены! :D
Купив товар по 27,7 вместо 28,0 я сэкономила три тыс. грн. на десяти тысячах. Этому и радуюсь.

а если кто-то просто купил-продал доллары и "сэкономил" 3000, то не считаецо, бо нету 80%? :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/49165 ... rln-moodys

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

Об этом сообщает Moody’s.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 00:07

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

Об этом сообщает Moody’s.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.

К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку.
ruvex
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