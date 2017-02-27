|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:41
Давайте без математики. Вашей маме зять нужен?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6409
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:46
somilitark написав: fler написав:
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
Продаёте в 5 раз дороже закупки?😄
Это решительно круто.
Рынок, конкуренция, это не пустые слова)
Та, мабуть, на одяг так і накручують. Враховуючи, що частина товару може взагалі не сподобатись людям / не продатись.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 19:48
Investor_K написав:
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:12
sergey_sryvkin написав: Investor_K написав:
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
не знаю, як у травні, а тут вже зараз майже по 5 грн...
а где тут? похоже, кого-то нажухивают...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 20:57
fler написав:
Чистий прибуток з одиниці товару я отримую 80%.
що це за товар такий наркотики ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3494
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7132 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 кві, 2021 21:12
orest написав:
Виросли в ціні всі полімери. Очевидно, що ПП і поліетилен лідери, але й ПВХ, ПЕТ, ПС, поліаміди відстають не сильно (ріст 60-70%) і це дуже впливає на грошовий вираз імпорту. А ще, якщо врахувати що й вартість 40 футового контейнеру з Китаю чи СА виріс з 1,5-2 тис дол до 6-7 тис...
Є надія, що полімери стабілізуються червень-липень, а з серпня почнуть дешевшати, як і в 2018 ПЕТ...
Слід визнати, що таке подорожчання вартості полімерів має й позитивний вплив і на експорт та, як не дивно, на екологію (використання полімерів). Щодо експорту. Знайти зараз в Україні хоча б кілька тон дробленої ПЕТ пляшки є величезна проблема. Всі хто має хоч якісь можливості збирати і мити-дробити пляшку збільшують збір і практично все експортують. Вартість такої вторинки не сильно відрізняється від вартості первинної гранули зараз і її відривають з руками. Судячи з інформації в профільних європейських виданнях, не менше 90% виробників тої чи іншої полімерної продукції відчувають суттєвий дефіцит в сировині і змушені зменшувати виробництво і підводити клієнтів. Якщо ситуація не виправиться в найближчий час, то це може вилитися в виникнення дефіциту продуктів харчування і косметичних засобів в Європі.
Що стосується нас, то використання полімерів в упаковці вже впала до мінімуму. Пляшки напоїв (особливо не газованих чи слабогазованих) зтоншали чи не в тричі. Особливо в Ашані і Сільпо упаковка на кулінарії такої товщини, що її вже страшно в руки взяти, кладуть сто грам салату і все розвалюється. ПП пляшки, склянки з йогуртами-сметанами-молоком також суттєво тонші стали. Економлять де тільки можуть.
Не здивуюся, якщо найближчим часом додумаються переробляти нарешті як ПЕТ і поліпропілен з пляшок-склянок-піддонів від мяса і тд. До речі, англічани анонсували запуск першого переробного підприємства, яке буде переробляти любе так зване "не перероблюване" сміття (в основному одноразові кульки, харчові і пакувальні плівки), які є з різних, часом не поєднуваних матеріалів і є надзвичайно брудне і фактично не миється...
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 4883 раз.
- Подякували: 4648 раз.
-
- Профіль
-
3
7
18
-
clash
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 23:13
https://news.finance.ua/ru/news/-/49165 ... rln-moodys
Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.
Об этом сообщает Moody’s.
Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.
При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3494
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7132 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 кві, 2021 00:07
yama написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys
Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.
Об этом сообщает Moody’s.
Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.
При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.
К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10733
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 2449 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Нед 25 кві, 2021 00:21
yama написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys
Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.
Об этом сообщает Moody’s.
Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.
При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.
Тобто по $600 на рило
Це мало чи багато?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9748
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24470
|3303081
|
|
|813
|205952
|
Суб 24 кві, 2021 17:37
BIGor
|
|7452
|1782716
|
П'ят 23 кві, 2021 22:11
ЛОБ
|