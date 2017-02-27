Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.
Об этом сообщает Moody’s.
Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.
При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.
Тобто по $600 на рило Це мало чи багато?
Мало вообще-то. По $50 в месяц. Многие в день зарабатывают в несколько раз больше. Правда, если учтены все жители Земли, то может и норм. Как средняя температура по больнице. Кто-то накопил дполнительно миллиард (Маск), а кто-то 3 рубля и то, не накопил, а должен.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 25 кві, 2021 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.
Об этом сообщает Moody’s.
Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.
При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.
К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку.
Относится, просто не ко всем. Впрочем, как и в других странах. Многие украинцы привыкли проводить отпуск за границей, а сейчас это затруднено и опасно. Кто-то купил бы новую машину, но боится сидеть в одной машине на тест-драйве с продавцом из салона. И так далее.