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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7647764876497650

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 00:50

  Ukrainian написав:
  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

Об этом сообщает Moody’s.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.

Тобто по $600 на рило
Це мало чи багато?


Мало вообще-то. По $50 в месяц. Многие в день зарабатывают в несколько раз больше. Правда, если учтены все жители Земли, то может и норм. Как средняя температура по больнице. Кто-то накопил дполнительно миллиард (Маск), а кто-то 3 рубля и то, не накопил, а должен.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 25 кві, 2021 00:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 00:53

  ruvex написав:
  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

Об этом сообщает Moody’s.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.

К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку.


Относится, просто не ко всем. Впрочем, как и в других странах. Многие украинцы привыкли проводить отпуск за границей, а сейчас это затруднено и опасно. Кто-то купил бы новую машину, но боится сидеть в одной машине на тест-драйве с продавцом из салона. И так далее.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 01:31

Оно заразное: бацька тоже чокнулся?
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