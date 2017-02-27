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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7647764876497650 Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21? Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135 26.00-26.50 1% 2 26.50-27.00 1% 1 27.00-27.50 17% 23 27.50-28.00 47% 64 28.00-28.50 21% 29 28.50-29.00 4% 6 29.00-29.50 1% 1 29.50-30.00 1% 2 Більше 30 5% 7 Всього голосів : 135 Додано: Нед 25 кві, 2021 00:53 ruvex написав: yama написав: https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys



Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.



Об этом сообщает Moody’s.



Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.



При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания. https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys

К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку. К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку.



Относится, просто не ко всем. Впрочем, как и в других странах. Многие украинцы привыкли проводить отпуск за границей, а сейчас это затруднено и опасно. Кто-то купил бы новую машину, но боится сидеть в одной машине на тест-драйве с продавцом из салона. И так далее. Относится, просто не ко всем. Впрочем, как и в других странах. Многие украинцы привыкли проводить отпуск за границей, а сейчас это затруднено и опасно. Кто-то купил бы новую машину, но боится сидеть в одной машине на тест-драйве с продавцом из салона. И так далее. kluychkooleg Повідомлень: 717 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 кві, 2021 07:26 Realist написав: Ой+ написав: orest написав: Ну для чого Ви так? Заїдьте в Шешори, Яремче, Ворохту, Косів, Кути чи навіть ближній Мишин чи Вербіж і побачите, що люди чудово знають куди їм дивитися і не збираються вмирати. Тяжко працюють але не зле живуть. Скільки вже магазинів "Раківчицьких ковбас" відкрилося і відкриваються далі навіть в Франківську і Рогатині, якщо не помиляюся. Дахова бляха не привезена готовою, а зігнута і порізана під потрібні розміри з відповідною фурнітурою на місцевому Гравісі відома навіть у Львові і області. Ну не мені Вам розказувати, скільки в Коломиї коштувало місце лікаря в міській чи районній лікарні,потім було кілька років більш-менш нормальних а зараз ціни повертаються і навіть ростуть. Вже скоро буде дорожче ніж місце в парафії церков горезвісної конфесії під орудою КГБ.

Все, завязую з офтопом, тут кожен бачить як хоче: хтось практично порожнє горнятко, а хтось майже повне... Ну для чого Ви так? Заїдьте в Шешори, Яремче, Ворохту, Косів, Кути чи навіть ближній Мишин чи Вербіж і побачите, що люди чудово знають куди їм дивитися і не збираються вмирати. Тяжко працюють але не зле живуть. Скільки вже магазинів "Раківчицьких ковбас" відкрилося і відкриваються далі навіть в Франківську і Рогатині, якщо не помиляюся. Дахова бляха не привезена готовою, а зігнута і порізана під потрібні розміри з відповідною фурнітурою на місцевому Гравісі відома навіть у Львові і області. Ну не мені Вам розказувати, скільки в Коломиї коштувало місце лікаря в міській чи районній лікарні,потім було кілька років більш-менш нормальних а зараз ціни повертаються і навіть ростуть. Вже скоро буде дорожче ніж місце в парафії церков горезвісної конфесії під орудою КГБ.Все, завязую з офтопом, тут кожен бачить як хоче: хтось практично порожнє горнятко, а хтось майже повне...



Ви мені далі доказуєте, що 10% на коні, що я і не заперечую. Ба більше того, сам можу навести приклади, як колишній інженер збанкрутілої біляколомийської сірки став хазяїном Запоріжжя, інший коломиянин до якого недавно чіпався преЗедент, щоб він будував дорогу до найбільшого села в Україні Космача і якого вважають "гаманцем" ще донедавна правлячої партії. Як казав Козьма Прутков «Хочеш бути щасливим – будь ним»©.

Чого би дійсно інженерам збанкрутілих заводів та не підімнути під себе по обласному центру?

Мишинські та інші ґазди освоїли трафіки на роботу в скандінавські країни, дарма, що порушуючи всілякі законодавства.

Приклад за лікарню взагалі суперцікавий (це позитив?!), дійсно претенденти сплачують багатотисячні хабарі в доларах, щоб тяжко працювати за пару тис. грн., а насправді купляють дозвіл на компенсацію приношеннями від хворих. Це як на мене взагалі показує весь абсурд шляхів розвитку суспільства, так само як і хабарі за право влаштуватись в правоохоронні та судові органи.

Карантини-локдауни у такому виконанні добивають дрібних крамарів та інших ФОПів.

Загальна статистика показує дворазове перевищення смертності над народжуваністю, в некурортних селах то це в 4 і більше разів. Скорочення населення прискорюється з кожним роком http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/DS0.HTM з 2012 р. і рано чи пізніше ці кількісні зміни викличуть якісні, але в негативний бік, причому для всіх.

П.С. Ваш оптимізм мене тішить. Ви мені далі доказуєте, що 10% на коні, що я і не заперечую. Ба більше того, сам можу навести приклади, як колишній інженер збанкрутілої біляколомийської сірки став хазяїном Запоріжжя, інший коломиянин до якого недавно чіпався преЗедент, щоб він будував дорогу до найбільшого села в Україні Космача і якого вважають "гаманцем" ще донедавна правлячої партії. Як казав Козьма Прутков «Хочеш бути щасливим – будь ним»©.Чого би дійсно інженерам збанкрутілих заводів та не підімнути під себе по обласному центру?Мишинські та інші ґазди освоїли трафіки на роботу в скандінавські країни, дарма, що порушуючи всілякі законодавства.Приклад за лікарню взагалі суперцікавий (це позитив?!), дійсно претенденти сплачують багатотисячні хабарі в доларах, щоб тяжко працювати за пару тис. грн., а насправді купляють дозвіл на компенсацію приношеннями від хворих. Це як на мене взагалі показує весь абсурд шляхів розвитку суспільства, так само як і хабарі за право влаштуватись в правоохоронні та судові органи.Карантини-локдауни у такому виконанні добивають дрібних крамарів та інших ФОПів.Загальна статистика показує дворазове перевищення смертності над народжуваністю, в некурортних селах то це в 4 і більше разів. Скорочення населення прискорюється з кожним рокомз 2012 р. і рано чи пізніше ці кількісні зміни викличуть якісні, але в негативний бік, причому для всіх.П.С. Ваш оптимізм мене тішить.

Мої вітання.

Дозволю собі долучитись до вашого вихідного офтопу. Тим більше, що мова йде про Прикарпаття.

Думаю, що ви обоє маєте рацію, тільки кожен доносить її із своєї дзвіниці.

З однієї точки зору, бути в Україні успішним бізнесменом - це мегаскладне завдання. І зараз ми говоримо не про тих, хто "нажив" актив в 90-х і розвинув його (приклад ІФЦ), а говоримо про тих хто створив все з нуля і поставив на кін - все або нічого. Таким людям - честь і хвала. Але звичайно, що таких успіхів не можна досягнути не будучи прагматиком а іноді навіть керуючись виключно власною вигодою.

З іншого боку такий підхід до ведення бізнесу (виключно власна вигода) оберненопропорційно впливає на доходи пересічного населення, суттєво зменшуючи їх. У розвинутих країнах, як пише Ой+ це компенсується державною допомогою. У наших же реаліях люди можуть покладатись тільки самі на себе.

І ось тут криється основна відмінність між повідомленнями обох авторів.

п. Орест несе в маси думку, що якщо ти працьовитий і хочеш працювати, то навіть в наших Українських реаліях ти не пропадеш. Максимум, недоотримаєш доходу (якщо порівнювати із Європою)

А от п. ОЙ+ мислить соціалістичними критеріями, коли населенню мають створити робочі місця. А далі воно вже буде вибирати чи йому ця робота підходить.

Ви не подумайте, я не критикую вас шановний Ой+. Поважаю вашу точку зору, але маю свою.

Майже кожних вихідних я їду в село, де мій покійний батько збудував особняк і спостерігаю цей соціалізм вживу. Я витрачаю пальне і цілу суботу важко фізично працюю. "Розвантажую мізки і завантажую тіло", як я це називаю. Планую роботу, щоб досягти певної мети, тобто працюю НЕ заради працювання. А купа людей сидять біля своїх будинків і просто "вбивають" час, або роблять якусь роботу тими ж методами чи засобами якими користувались ще їхні діди.

І так, всі хто хоче працювати вже або в місті або закордоном. Залишились матері із дітьми, молоді (не п'ющі) чоловіки, які через певні обставини не можуть поїхати в місто чи закордон. І саме вони є тими людьми, робочий потенціал яких ми втрачаємо. Але це максимум 10-15% від населення села.

Тому ні в якому разі не можна однозначно стверджувати, що села вимирають через відсутність роботи. Так цей фактор впливає істотно, але не більше ніж лінь та не бажання до розвитку того ж населення. І з цим, на жаль, жоден бізнесмен чи інвестор зробити нічого не може. Мої вітання.Дозволю собі долучитись до вашого вихідного офтопу. Тим більше, що мова йде про Прикарпаття.Думаю, що ви обоє маєте рацію, тільки кожен доносить її із своєї дзвіниці.З однієї точки зору, бути в Україні успішним бізнесменом - це мегаскладне завдання. І зараз ми говоримо не про тих, хто "нажив" актив в 90-х і розвинув його (приклад ІФЦ), а говоримо про тих хто створив все з нуля і поставив на кін - все або нічого. Таким людям - честь і хвала. Але звичайно, що таких успіхів не можна досягнути не будучи прагматиком а іноді навіть керуючись виключно власною вигодою.З іншого боку такий підхід до ведення бізнесу (виключно власна вигода) оберненопропорційно впливає на доходи пересічного населення, суттєво зменшуючи їх. У розвинутих країнах, як пише Ой+ це компенсується державною допомогою. У наших же реаліях люди можуть покладатись тільки самі на себе.І ось тут криється основна відмінність між повідомленнями обох авторів.п. Орест несе в маси думку, що якщо ти працьовитий і хочеш працювати, то навіть в наших Українських реаліях ти не пропадеш. Максимум, недоотримаєш доходу (якщо порівнювати із Європою)А от п. ОЙ+ мислить соціалістичними критеріями, коли населенню мають створити робочі місця. А далі воно вже буде вибирати чи йому ця робота підходить.Ви не подумайте, я не критикую вас шановний Ой+. Поважаю вашу точку зору, але маю свою.Майже кожних вихідних я їду в село, де мій покійний батько збудував особняк і спостерігаю цей соціалізм вживу. Я витрачаю пальне і цілу суботу важко фізично працюю. "Розвантажую мізки і завантажую тіло", як я це називаю. Планую роботу, щоб досягти певної мети, тобто працюю НЕ заради працювання. А купа людей сидять біля своїх будинків і просто "вбивають" час, або роблять якусь роботу тими ж методами чи засобами якими користувались ще їхні діди.І так, всі хто хоче працювати вже або в місті або закордоном. Залишились матері із дітьми, молоді (не п'ющі) чоловіки, які через певні обставини не можуть поїхати в місто чи закордон. І саме вони є тими людьми, робочий потенціал яких ми втрачаємо. Але це максимум 10-15% від населення села.Тому ні в якому разі не можна однозначно стверджувати, що села вимирають через відсутність роботи. Так цей фактор впливає істотно, але не більше ніж лінь та не бажання до розвитку того ж населення. І з цим, на жаль, жоден бізнесмен чи інвестор зробити нічого не може.

До офісу підприємства під їздить власник на шикарному «Бентлі».... У робітника аж рот відкрився від здивування.

- Ну, шо подобається моя машина?!

- Дуже!

- Ну, якщо ти будеш краще і ефективніше працювати, весь час присвячувати думкам, як зробити так щоб прибутків було більше, а затрат поменше, то наступного року у мене буде ще краща машина! До офісу підприємства під їздить власник на шикарному «Бентлі».... У робітника аж рот відкрився від здивування.- Ну, шо подобається моя машина?!- Дуже!- Ну, якщо ти будеш краще і ефективніше працювати, весь час присвячувати думкам, як зробити так щоб прибутків було більше, а затрат поменше, то наступного року у мене буде ще краща машина! Qwerty Повідомлень: 2533 З нами з: 25.02.15 Подякував: 330 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7647764876497650 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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