Realist написав:

Ой+ написав: orest написав: Ну для чого Ви так? Заїдьте в Шешори, Яремче, Ворохту, Косів, Кути чи навіть ближній Мишин чи Вербіж і побачите, що люди чудово знають куди їм дивитися і не збираються вмирати. Тяжко працюють але не зле живуть. Скільки вже магазинів "Раківчицьких ковбас" відкрилося і відкриваються далі навіть в Франківську і Рогатині, якщо не помиляюся. Дахова бляха не привезена готовою, а зігнута і порізана під потрібні розміри з відповідною фурнітурою на місцевому Гравісі відома навіть у Львові і області. Ну не мені Вам розказувати, скільки в Коломиї коштувало місце лікаря в міській чи районній лікарні,потім було кілька років більш-менш нормальних а зараз ціни повертаються і навіть ростуть. Вже скоро буде дорожче ніж місце в парафії церков горезвісної конфесії під орудою КГБ.

Все, завязую з офтопом, тут кожен бачить як хоче: хтось практично порожнє горнятко, а хтось майже повне... Ну для чого Ви так? Заїдьте в Шешори, Яремче, Ворохту, Косів, Кути чи навіть ближній Мишин чи Вербіж і побачите, що люди чудово знають куди їм дивитися і не збираються вмирати. Тяжко працюють але не зле живуть. Скільки вже магазинів "Раківчицьких ковбас" відкрилося і відкриваються далі навіть в Франківську і Рогатині, якщо не помиляюся. Дахова бляха не привезена готовою, а зігнута і порізана під потрібні розміри з відповідною фурнітурою на місцевому Гравісі відома навіть у Львові і області. Ну не мені Вам розказувати, скільки в Коломиї коштувало місце лікаря в міській чи районній лікарні,потім було кілька років більш-менш нормальних а зараз ціни повертаються і навіть ростуть. Вже скоро буде дорожче ніж місце в парафії церков горезвісної конфесії під орудою КГБ.Все, завязую з офтопом, тут кожен бачить як хоче: хтось практично порожнє горнятко, а хтось майже повне...



Ви мені далі доказуєте, що 10% на коні, що я і не заперечую. Ба більше того, сам можу навести приклади, як колишній інженер збанкрутілої біляколомийської сірки став хазяїном Запоріжжя, інший коломиянин до якого недавно чіпався преЗедент, щоб він будував дорогу до найбільшого села в Україні Космача і якого вважають "гаманцем" ще донедавна правлячої партії. Як казав Козьма Прутков «Хочеш бути щасливим – будь ним»©.

Чого би дійсно інженерам збанкрутілих заводів та не підімнути під себе по обласному центру?

Мишинські та інші ґазди освоїли трафіки на роботу в скандінавські країни, дарма, що порушуючи всілякі законодавства.

Приклад за лікарню взагалі суперцікавий (це позитив?!), дійсно претенденти сплачують багатотисячні хабарі в доларах, щоб тяжко працювати за пару тис. грн., а насправді купляють дозвіл на компенсацію приношеннями від хворих. Це як на мене взагалі показує весь абсурд шляхів розвитку суспільства, так само як і хабарі за право влаштуватись в правоохоронні та судові органи.

Карантини-локдауни у такому виконанні добивають дрібних крамарів та інших ФОПів.

Загальна статистика показує дворазове перевищення смертності над народжуваністю, в некурортних селах то це в 4 і більше разів. Скорочення населення прискорюється з кожним роком http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/DS0.HTM з 2012 р. і рано чи пізніше ці кількісні зміни викличуть якісні, але в негативний бік, причому для всіх.

П.С. Ваш оптимізм мене тішить. Ви мені далі доказуєте, що 10% на коні, що я і не заперечую. Ба більше того, сам можу навести приклади, як колишній інженер збанкрутілої біляколомийської сірки став хазяїном Запоріжжя, інший коломиянин до якого недавно чіпався преЗедент, щоб він будував дорогу до найбільшого села в Україні Космача і якого вважають "гаманцем" ще донедавна правлячої партії. Як казав Козьма Прутков «Хочеш бути щасливим – будь ним»©.Чого би дійсно інженерам збанкрутілих заводів та не підімнути під себе по обласному центру?Мишинські та інші ґазди освоїли трафіки на роботу в скандінавські країни, дарма, що порушуючи всілякі законодавства.Приклад за лікарню взагалі суперцікавий (це позитив?!), дійсно претенденти сплачують багатотисячні хабарі в доларах, щоб тяжко працювати за пару тис. грн., а насправді купляють дозвіл на компенсацію приношеннями від хворих. Це як на мене взагалі показує весь абсурд шляхів розвитку суспільства, так само як і хабарі за право влаштуватись в правоохоронні та судові органи.Карантини-локдауни у такому виконанні добивають дрібних крамарів та інших ФОПів.Загальна статистика показує дворазове перевищення смертності над народжуваністю, в некурортних селах то це в 4 і більше разів. Скорочення населення прискорюється з кожним рокомз 2012 р. і рано чи пізніше ці кількісні зміни викличуть якісні, але в негативний бік, причому для всіх.П.С. Ваш оптимізм мене тішить.

Мої вітання.Дозволю собі долучитись до вашого вихідного офтопу. Тим більше, що мова йде про Прикарпаття.Думаю, що ви обоє маєте рацію, тільки кожен доносить її із своєї дзвіниці.З однієї точки зору, бути в Україні успішним бізнесменом - це мегаскладне завдання. І зараз ми говоримо не про тих, хто "нажив" актив в 90-х і розвинув його (приклад ІФЦ), а говоримо про тих хто створив все з нуля і поставив на кін - все або нічого. Таким людям - честь і хвала. Але звичайно, що таких успіхів не можна досягнути не будучи прагматиком а іноді навіть керуючись виключно власною вигодою.З іншого боку такий підхід до ведення бізнесу (виключно власна вигода) оберненопропорційно впливає на доходи пересічного населення, суттєво зменшуючи їх. У розвинутих країнах, як пише Ой+ це компенсується державною допомогою. У наших же реаліях люди можуть покладатись тільки самі на себе.І ось тут криється основна відмінність між повідомленнями обох авторів.п. Орест несе в маси думку, що якщо ти працьовитий і хочеш працювати, то навіть в наших Українських реаліях ти не пропадеш. Максимум, недоотримаєш доходу (якщо порівнювати із Європою)А от п. ОЙ+ мислить соціалістичними критеріями, коли населенню мають створити робочі місця. А далі воно вже буде вибирати чи йому ця робота підходить.Ви не подумайте, я не критикую вас шановний Ой+. Поважаю вашу точку зору, але маю свою.Майже кожних вихідних я їду в село, де мій покійний батько збудував особняк і спостерігаю цей соціалізм вживу. Я витрачаю пальне і цілу суботу важко фізично працюю. "Розвантажую мізки і завантажую тіло", як я це називаю. Планую роботу, щоб досягти певної мети, тобто працюю НЕ заради працювання. А купа людей сидять біля своїх будинків і просто "вбивають" час, або роблять якусь роботу тими ж методами чи засобами якими користувались ще їхні діди.І так, всі хто хоче працювати вже або в місті або закордоном. Залишились матері із дітьми, молоді (не п'ющі) чоловіки, які через певні обставини не можуть поїхати в місто чи закордон. І саме вони є тими людьми, робочий потенціал яких ми втрачаємо. Але це максимум 10-15% від населення села.Тому ні в якому разі не можна однозначно стверджувати, що села вимирають через відсутність роботи. Так цей фактор впливає істотно, але не більше ніж лінь та не бажання до розвитку того ж населення. І з цим, на жаль, жоден бізнесмен чи інвестор зробити нічого не може.