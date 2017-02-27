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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7647764876497650

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 135
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
23
27.50-28.00
47%
64
28.00-28.50
21%
29
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 00:53

  ruvex написав:
  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/491651/za-vremya-pandemii-potrebiteli-po-vsemu-miru-nakopili-dopolnitelno-5-4-trln-moodys

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

Об этом сообщает Moody’s.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания.

К Украине этот факт не относится, здесь в пандемию включили машинную дойку.


Относится, просто не ко всем. Впрочем, как и в других странах. Многие украинцы привыкли проводить отпуск за границей, а сейчас это затруднено и опасно. Кто-то купил бы новую машину, но боится сидеть в одной машине на тест-драйве с продавцом из салона. И так далее.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:26

  Realist написав:
  Ой+ написав:
  orest написав:Ну для чого Ви так? Заїдьте в Шешори, Яремче, Ворохту, Косів, Кути чи навіть ближній Мишин чи Вербіж і побачите, що люди чудово знають куди їм дивитися і не збираються вмирати. Тяжко працюють але не зле живуть. Скільки вже магазинів "Раківчицьких ковбас" відкрилося і відкриваються далі навіть в Франківську і Рогатині, якщо не помиляюся. Дахова бляха не привезена готовою, а зігнута і порізана під потрібні розміри з відповідною фурнітурою на місцевому Гравісі відома навіть у Львові і області. Ну не мені Вам розказувати, скільки в Коломиї коштувало місце лікаря в міській чи районній лікарні,потім було кілька років більш-менш нормальних а зараз ціни повертаються і навіть ростуть. Вже скоро буде дорожче ніж місце в парафії церков горезвісної конфесії під орудою КГБ.
Все, завязую з офтопом, тут кожен бачить як хоче: хтось практично порожнє горнятко, а хтось майже повне...


Ви мені далі доказуєте, що 10% на коні, що я і не заперечую. Ба більше того, сам можу навести приклади, як колишній інженер збанкрутілої біляколомийської сірки став хазяїном Запоріжжя, інший коломиянин до якого недавно чіпався преЗедент, щоб він будував дорогу до найбільшого села в Україні Космача і якого вважають "гаманцем" ще донедавна правлячої партії. Як казав Козьма Прутков «Хочеш бути щасливим – будь ним»©.
Чого би дійсно інженерам збанкрутілих заводів та не підімнути під себе по обласному центру?
Мишинські та інші ґазди освоїли трафіки на роботу в скандінавські країни, дарма, що порушуючи всілякі законодавства.
Приклад за лікарню взагалі суперцікавий (це позитив?!), дійсно претенденти сплачують багатотисячні хабарі в доларах, щоб тяжко працювати за пару тис. грн., а насправді купляють дозвіл на компенсацію приношеннями від хворих. Це як на мене взагалі показує весь абсурд шляхів розвитку суспільства, так само як і хабарі за право влаштуватись в правоохоронні та судові органи.
Карантини-локдауни у такому виконанні добивають дрібних крамарів та інших ФОПів.
Загальна статистика показує дворазове перевищення смертності над народжуваністю, в некурортних селах то це в 4 і більше разів. Скорочення населення прискорюється з кожним роком http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/DS0.HTM з 2012 р. і рано чи пізніше ці кількісні зміни викличуть якісні, але в негативний бік, причому для всіх.
П.С. Ваш оптимізм мене тішить.

Мої вітання.
Дозволю собі долучитись до вашого вихідного офтопу. Тим більше, що мова йде про Прикарпаття.
Думаю, що ви обоє маєте рацію, тільки кожен доносить її із своєї дзвіниці.
З однієї точки зору, бути в Україні успішним бізнесменом - це мегаскладне завдання. І зараз ми говоримо не про тих, хто "нажив" актив в 90-х і розвинув його (приклад ІФЦ), а говоримо про тих хто створив все з нуля і поставив на кін - все або нічого. Таким людям - честь і хвала. Але звичайно, що таких успіхів не можна досягнути не будучи прагматиком а іноді навіть керуючись виключно власною вигодою.
З іншого боку такий підхід до ведення бізнесу (виключно власна вигода) оберненопропорційно впливає на доходи пересічного населення, суттєво зменшуючи їх. У розвинутих країнах, як пише Ой+ це компенсується державною допомогою. У наших же реаліях люди можуть покладатись тільки самі на себе.
І ось тут криється основна відмінність між повідомленнями обох авторів.
п. Орест несе в маси думку, що якщо ти працьовитий і хочеш працювати, то навіть в наших Українських реаліях ти не пропадеш. Максимум, недоотримаєш доходу (якщо порівнювати із Європою)
А от п. ОЙ+ мислить соціалістичними критеріями, коли населенню мають створити робочі місця. А далі воно вже буде вибирати чи йому ця робота підходить.
Ви не подумайте, я не критикую вас шановний Ой+. Поважаю вашу точку зору, але маю свою.
Майже кожних вихідних я їду в село, де мій покійний батько збудував особняк і спостерігаю цей соціалізм вживу. Я витрачаю пальне і цілу суботу важко фізично працюю. "Розвантажую мізки і завантажую тіло", як я це називаю. Планую роботу, щоб досягти певної мети, тобто працюю НЕ заради працювання. А купа людей сидять біля своїх будинків і просто "вбивають" час, або роблять якусь роботу тими ж методами чи засобами якими користувались ще їхні діди.
І так, всі хто хоче працювати вже або в місті або закордоном. Залишились матері із дітьми, молоді (не п'ющі) чоловіки, які через певні обставини не можуть поїхати в місто чи закордон. І саме вони є тими людьми, робочий потенціал яких ми втрачаємо. Але це максимум 10-15% від населення села.
Тому ні в якому разі не можна однозначно стверджувати, що села вимирають через відсутність роботи. Так цей фактор впливає істотно, але не більше ніж лінь та не бажання до розвитку того ж населення. І з цим, на жаль, жоден бізнесмен чи інвестор зробити нічого не може.

До офісу підприємства під їздить власник на шикарному «Бентлі».... У робітника аж рот відкрився від здивування.
- Ну, шо подобається моя машина?!
- Дуже!
- Ну, якщо ти будеш краще і ефективніше працювати, весь час присвячувати думкам, як зробити так щоб прибутків було більше, а затрат поменше, то наступного року у мене буде ще краща машина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:27

  Василь-Рівне написав:
  Искатель написав:Один на каждой странице пишет, что "скоро будет 27". Другой кричит "покупайте доллары, снимайте гривну даже с кредиток"... Третий при каждом снижении доллара на 5 копеек радуется так, как будто жена родила тройню. Четвертый вообще несет полную пургу, критикуя всех подряд с таким видом, как будто он - Д'Артаньян, а все вокруг - п...сы

Це зріз суспільства, не зважайте, люди такими і є, і нічого з цим не вдієш. По роду діяльності я спілкуюсь з широким прошарком населення і 80% з них, на жаль, не надто розвинуті і це м'яко сказано, а стосовно культури, ввічливості = тут цифри ще гірші. Тому теза про мудрий український "нарід", на мій, погляд це міф, на жаль.Якщо Ви водій, Ви це також кожен день бачите, а якщо і не водій то авто на газоні це норма, бо пройти ніжками 10 метрів мудрому "наріду" просто впадло, а для декого це зверхній виклик псевдостатутності по відношенню до "ніщебродів". Що з цим робити - невідомо, я їх ганяю ЗАВЖДИ, не мовчу, але є небезпека добре отримати по мордяці від неадеквату, але поки що Славу Богу - хто слухає, хто відгавкується, до кого доходить не відразу, але до бійки ще не доходило. Тому не мовчіть, намагайтесь виховувати баранюк, це нелегко, але Ваші зусилля на 100% не будуть марними.

А є й такі, що сніг не можуть біля своєї клуні для людей прочистити! Пам’ятаємо ті фото! Шо там мангал біля офісу?! Ще шкварить?! Холестерину добавляє?! Бо шось давно не було про нього чути! Виховувати баранюк не вийде! На вашому прикладі я це побачив! Як каже один гуморист - краще б таких радєтєлєй за порядок не було б!
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:33

  fin написав:
  Proofy написав:
  uaprofi написав:кто шо думает про евро стоит брать по 33 или ждать когда будет 32 или дешевле?
пришла большая партия евро. Сдавать или ждать когда будет 33.5 или дороже? :)

  fin написав:А там глядишь и 27!

Разыгралось воображение :) Аграрии спасают пока что.
Посмотрим, что Вы скажете через пару месяцев, когда будет 27 на продажу.

А нічого не скаже, бо нема 27, та й не буде! Від аграріїв великий привіт! Земля суха, вологи нема, заморозки, нічого не росте, так що чекайте дешевого долара як міража в пустелі!
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день .
Всех с Вербным Воскресеньем !
Всех с надеждой на светлое будущее !
Здоровья и Любви .
холява
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