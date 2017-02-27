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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7659766076617662>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 143
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
24
27.50-28.00
49%
70
28.00-28.50
21%
30
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё таки какой кипучий народ тут собрался.
За движения в 0,5% туда-сюда готовы слюнями забрызгать полфорума и до хрипоты стоять на своём. А за стабильность б.с вообще улыбнуло. А ничего, что около 70% активов - это банки с гос.капиталом?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:21

  lrs7719 написав:Всё таки какой кипучий народ тут собрался.
За движения в 0,5% туда-сюда готовы слюнями забрызгать полфорума и до хрипоты стоять на своём. А за стабильность б.с вообще улыбнуло. А ничего, что около 70% активов - это банки с гос.капиталом?

кто виноват что в 2021м году отказались от сезонного укрепляжа гривны? нбу не подумал куда девать эмоции бездельникам, которые за этим следят. Вот и раздувают любой пук в ядерный взрыв.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны, сообщил глава правления группы Андрей Коболев журналистам после презентации годовой отчетности во вторник.

https://interfax.com.ua/news/economic/740482.html
Он отметил, что по итогам первого квартала "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

https://interfax.com.ua/news/economic/740434.html
Також рекомендував би почитати ось це viewtopic.php?p=5218784#p5218784
Враховуючи те, що (як і писав раніше) тільки зменшення істерії довкола російського вторгнення (адже фактично на фронті і довкола нього нічого не змінилося, війська стоять, бої ідуть) в наших ЗМІ та міжнародному інформаційному просторі, спричинило повернення курсу з рівнів 28,1 до 27,8 за два дні, позитивні фундаментальні чинники міцні і вагомі. Але воєнний чинник є зараз самим вагомим і найдинамічнішим по впливу. Тому, якщо реальна фактична напруга у війні спаде, то гривня без проблем може зміцнитися до 27,5 чи й трохи більше. Якщо ж, раптом, ситуація знову погіршиться (хоч до рівня кілька денного минулого) ми знову побачимо 28,1 і більше за день-два.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:57

orest А які " позитивні фундаментальні чинники міцні і вагомі." ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:13

  vitaliian написав:
  lrs7719 написав:Всё таки какой кипучий народ тут собрался.
За движения в 0,5% туда-сюда готовы слюнями забрызгать полфорума и до хрипоты стоять на своём. А за стабильность б.с вообще улыбнуло. А ничего, что около 70% активов - это банки с гос.капиталом?

кто виноват что в 2021м году отказались от сезонного укрепляжа гривны? нбу не подумал куда девать эмоции бездельникам, которые за этим следят. Вот и раздувают любой пук в ядерный взрыв.

так тут на носі виплати нехілі, тре викачувати нікомунепотрібний з матрасів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.04.2021....................27,7876
Доллар прибавил чуть больше полутора копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно пошли в рост, но достаточно быстро замедлили темп. К 11 выросли на 3 копейки и уравновесились. Простояв в балансе чуть больше получаса, опустились на копейку.
В мире доллар с утра вырос, превысив вчерашний максимум, но после 10 немного откатился, все еще оставаясь немного выше вчерашнего послеобеденного уровня. Не исключено, что с утра наш МБ отреагировал именно на этот рост. Нельзя также исключить некоторое влияние вчерашней компенсации НДС.
Справочный курс встретили котировками 27.7700 - 27.7900, что на 2 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень незначительно увеличились. Весомые расходы казначейства были почти полностью компенсированы ростом объема суточных сертификатов.

В понедельник объем МБ сократился с 380.3 до 312.4 млн. Обороты чистые и очень скромные. Клиентские обороты упали существенней, превышение спроса над предложением сохранилось, но уже не было столь сокрушительным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:40

  alex10 написав:orest А які " позитивні фундаментальні чинники міцні і вагомі." ?

Торговий і платіжний баланс та їх перспективи. Включаючи не тільки ріст с/г і металургії, але й інших секторів, особливо ІТ (які також ростуть на не менше 20% і додадуть не менше 1 млрд уо в експорт послуг) та те, що відтік валюти на закордонний відпочинок не відновиться до допандемічних рівнів.
Активне відновлення економіки світу, країн куди експортується наша продукція, сусідніх країн, що, крім позитиву для експорту, покращить ситуацію з оплатою праці заробітчан. Очікуваний «ріст апетиту до ризику» що спричинить вихід трильйонів емітованих «лишніх» доларів-євро-єн-фунтів-франків і тд на ринки «емердженів»
Відновлення національної економіки
Відновлення інтересу до нашого зовнішнього і внутрішнього боргу
«Антиковідні підйомні» від МВФ у розмірі 2,6 млрд уо та висока імовірність отримати 0,7 чи й 1,4 млрд по діючій програмі
Запуск довгоочікуваної «великої приватизації» та запуск ринку землі (представники слуг народу різних мастей і партійної приналежності не можуть дочекатися, коли зможуть викупити залишки землі з держфондів, щоб скласти конкуренцію валатурським-герегам-бахматюкам енд Ко)
Значний ріст цін на імпорт і значне збільшення наповнення бюджету через ПДВ та акциз при не великих фактичних (кількісних) обсягах імпорту
Колосальний ріст міжнародної підтримки в протистоянні з кремлем. Адекватна оцінка світом та Європою (включаючи і обдовбаних «проросіян» як Чехія, Болгарія, Австрія, Італія, Франція, Німеччина) реальної загрози та перші симетричні кроки у відповідь кремлю.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:52

  orest написав:Торговий і платіжний баланс та їх перспективи. Включаючи не тільки ріст с/г і металургії, але й інших секторів, особливо ІТ (які також ростуть на не менше 20% і додадуть не менше 1 млрд уо в експорт послуг) ...

Трохи уточню...
Протягом останніх двох років в IT-індустрії спостерігається стрімке зростання. У 2020 році, всупереч пандемії, обсяг експорту українських IT-послуг вперше перевищив 5 млрд. дол. США на рік.
За останні чотири роки сума досягла 16 млрд. дол. США.
Джерело: IT Ukraine Association.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откупился часть 75-80% па.73 (с утра), догнался остатком чуть позже па .75

Норм, можно переходить в лагерь ждунь па32.00
:D
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:41

  Captain Obvious написав:Откупился часть 75-80% па.73 (с утра), догнался остатком чуть позже па .75

Норм, можно переходить в лагерь ждунь па32.00
:D

А чьо так? Казав же, що в рікеті палива немає, курс на 26-27?

зі. висновок про моральні якості остаточно зроблено...
останній цвях забитий в труну репутації...
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