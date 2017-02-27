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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7659766076617662

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 143
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
24
27.50-28.00
49%
70
28.00-28.50
21%
30
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:41

  Captain Obvious написав:Откупился часть 75-80% па.73 (с утра), догнался остатком чуть позже па .75

Норм, можно переходить в лагерь ждунь па32.00
:D

Тобто ні у 27, ні у 24 не вірите ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:12

  orest написав:
"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны, сообщил глава правления группы Андрей Коболев журналистам после презентации годовой отчетности во вторник


Коболев очень дипломатично сказал следующее - мы не будем покупать газ по импорту, потому что купим импортированный год назад не нами, а частными компаниями, газ, находящийся сегодня в ПХГ.

Мощности ГТС были использованы частными компаниями для покупки газа по поставочным фьючерсам с ценой ниже 100 долларов за м3 на дне рынка весной прошлого года. Перепродав их летом этого года Нафтогазу для дальнейшей реализации населению, частные компании заработают на спекуляциях не менее 100 долларов за каждый куб. На объемах 5 млрд кубов - это от 500 млн долларов. Именно для этого там Коболев и именно поэтому Нафтогаз показывает убытки

CEO "Нафтогаза" напомнил, что в настоящее время немалые объемы газа в украинских подземках хранят частные зарубежные (почти 5 млрд куб. м) и отечественные компании. "Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления (в газотранспортной системе - ИФ) для зимнего периода будет выполняться рынком
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 28 кві, 2021 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:20

  Captain Obvious написав:Откупился часть 75-80% па.73 (с утра), догнался остатком чуть позже па .75

Норм, можно переходить в лагерь ждунь па32.00
:D


А на что расчет? МБ в железном боковике по 27,78. На учения запоребриковых?
kluychkooleg
 
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