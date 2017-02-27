orest написав:

Коротко, схематично1-3. Провал вакцинації - це чергове підтвердження значної чи навіть критичної не професійності, не компетентності та макисмальної корумпованості влади (продаж та постачання вакцин пильно контролюється виробниками, міжнародними організаціями та внутрішніми політичними конкурентами та громадськістю, тому і не можуть там схематоз і розпил бюджету організувати, от і не зосереджуються). Але це жодним чином не впливає на роботу підприємств, які активно задіяні в експортному процесі. Всі вони активно і в повному обсязі працюють у всі карантини, локдауни і тд. А карантини саме впливають на обмеження імпорту, що покращує торгівельний баланс. Провал вакцинації і локдауни ніяк не впливають на нашу експортну конкурентноздатність (частково може підвищити собівартість продукції у тих, хто заморочився індивідуальною, власною доставкою працівників і впровадив ефективні заходи гігієни, дезинфекції, спецодягу і тд. Але це не критично і таких підприємств не так багато. І чим далі на схід країни чи чим більша приналежність до монопольно-олігархічного бізнесу тим таких заморочок менше).3. Позитив ПОДОРОЖЧАННЯ імпорту саме в тому, що, не зважаючи на суттєве зменшення імпорту в кількісному (в штуках, тонах, літрах, метрах і тд) виразі, в грошовому він не такий сильний і бюджет наповнюється більше ніж міг би. Адже наповнення бюджету найбільше йде за рахунок ПДФО та ПДВ-мит-акцизів.5. Дохідність висока, але значно зменшилася в порівнянні з недавнім минулим.6. І що станеться? Було вже, кінця світу не сталося і значні суми заходили в економіки країн що розвиваються. Лишні гроші все одно будуть шукати краще застосування, вищу дохідність. А вона завжди буде вища в емердженів. А покращення загальної ситуації в світовій економіці і великій 20-ці автоматично каталізує покращення у всіх решта.7. Ну раз Ви нічого не бачите, то я точно не зможу Вас ні в чому переконати. І старатися не буду.